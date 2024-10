Twee spelers van Ajax houden hamstringklachten over aan wedstrijd tegen FC Groningen

Twee spelers van Ajax moesten met hamstringklachten naar de kant tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen (3-1 zege). en , die allebei werden gewisseld in minuut 84, zijn niet ongeschonden uit het duel gekomen.

Sutalo werd vervangen door Wout Weghorst, die met een doelpunt en een assist van grote waarde was in de slotminuten. Opvallend was wel dat trainer Francesco Farioli zo lang wachtte om een extra spits in het veld te brengen. “Alle wedstrijden zijn anders. Wout kon er vandaag niet eerder in”, zegt hij daarover tegen ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De fitheid van spelers is een constant aandachtspunt bij Ajax. “We zijn op een punt waarop we alle minuten dat de spelers op het veld staan moeten tellen. Vandaag verlieten Mika (Godts, red.) en Sutalo het veld met wat pijn aan de hamstring. Met dit ritme van wedstrijden moeten we alles berekenen. Het werk dat wij als technische staf en de spelers moeten leveren is gigantisch.”

LEES OOK: Ajax-fans raken niet uitgepraat over ‘wereldactie’ van verketterde speler tegen FC Groningen

Brian Brobbey werd al na een klein uur vervangen door Chuba Akpom. Zodoende kon hij opnieuw niet negentig minuten lang op zoek naar zijn eerste Eredivisie-treffer van het seizoen. “Het is voor mij geen discussie. Het gaat er niet om wie er scoort. Het gaat er voor mij om dat we voorin energie moeten leveren en minuten moeten delen”, aldus Farioli. “We hebben drie goede spitsen en iedereen moet zijn rol vervullen. Er is geen vorm van discussie tussen ons.”

“De spelers weten precies wat het plan is”, maakt de Italiaanse trainer duidelijk. “Iedereen krijgt zijn kansen. Het is de spirit die we nodig hebben. Het doelpunt zal komen voor Brian. Vandaag was hij cruciaal op meerdere momenten, zoals met zijn assist op het doelpunt van Davy. (Klaassen, red.) Hij had een positieve impact, net als de spelers die invielen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wout Weghorst straft Ajax-fans genadeloos af voor bizar moment in minuut 89

Een opvallend moment zondag in de slotfase van Ajax – FC Groningen.