Uitspraken Arteta over Timber leiden tot vragen over keuze Koeman

Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft zich op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Southampton uitgelaten over de fitheid van . De verdediger moest zich in de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain (2-0) in de rust laten wisselen en werd ook niet opgeroepen door Ronald Koeman voor het Nederlands elftal.

Koeman maakte vrijdagmiddag de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland bekend. Zowel Timber als Jerdy Schouten ontbraken verrassend in de selectie, waardoor velen rekening hielden met blessures. Waar dit door PSV-trainer Peter Bosz werd bevestigd in het geval van Schouten, lijkt dit bij Timber niet het geval te zijn.

Timber moest zich afgelopen dinsdag in het Champions League-duel met PSG laten vervangen in de rust, aangezien hij wat voelde in zijn spieren. Op de persconferentie van vrijdag wordt Arteta gevraagd naar de fitheid van de Nederlander, die geen deelnam aan de groepstrainingen. “We hebben de training voor veel spelers moeten aanpassen”, licht de oefenmeester toe. “We zullen vanmiddag een beslissing maken of hij mee kan doen of niet.”

Meer blessures bij Oranje

Het lijkt er dus op dat Timber dit weekend mogelijk wel kan spelen tegen Southampton. Mocht dat het geval zijn, is de kans aanwezig dat Koeman hem uit voorzorg buiten de selectie van Oranje heeft gelaten. Naast Timber en Schouten moesten ook Joey Veerman, Jan Paul van Hecke en Wout Weghorst afhaken met blessures. Mats Wieffer en Ian Maatsen, die niet bij de voorselectie zaten, kregen daarop alsnog een uitnodiging.

