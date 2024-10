Vader Tottenham Hotspur-ster Son veroordeeld in Zuid-Korea

Son Woon-Jung, de vader van Tottenham Hotspur-aanvoerder en -sterspeler Son Heung-Min, is in Zuid-Korea veroordeeld wegens fysieke en verbale mishandeling van jonge voetballers. Son senior heeft een eigen voetbalacademie, waar de strafbare feiten plaats hebben gevonden.

Afgelopen zomer beloofde vader Son al beterschap nadat hij was beschuldigd van 'pestgedrag' op zijn academie. Zo zou een jonge voetballer in maart van dit jaar, tijdens een trainingsstage in Japan, zijn geslagen met een cornervlag omdat hij laatste was geworden in een race, zo schrijft de Daily Mail.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels hebben zowel Son als twee andere aan de voetbalschool verbonden coaches dus terecht moeten staan. Hoewel Son toegaf dat bovenstaand incident heeft plaatsgevonden en hij daarvoor zijn excuses heeft aangeboden, ontkent hij dat er fysiek geweld wordt gebruikt op zijn academie.

De rechtbank heeft desondanks geoordeeld dat Son de wet die het welzijn van kinderen garandeert heeft overtreden en een boete van drie miljoen won (omgerekend ongeveer tweeduizend euro) opgelegd. De twee andere verdachten moeten hetzelfde bedrag betalen. Ook moet het drietal verplicht een 40-urige cursus volgen.

