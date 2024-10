Van der Goot gooit Lang-discussie op, De Boer ergert zich: 'Totale onzin'

Ronald de Boer snapt niks van het idee dat zijn gebaartje tijdens AZ - PSV had bedacht voor het opnemen van een filmpje voor zijn nieuwe track 'Damage'. Volgens de analist staan beide dingen los van elkaar.

Wytse van der Goot, presentator bij Rondo, laat na een video het gebaar van Lang een TikTok-clip zien, waar de PSV-aanvaller zijn eigen nieuwe track promoot. De Boer snapt echter weinig van de gedachte van Van der Goot dat beide dingen aan elkaar verbonden zouden zijn. "Dit slaat nergens op. Dat liedje kun je al in je hoofd hebben, dat zingt hij nog even. Hij maakt hier gewoon een een-tweetje van." Volgens de oud-international wilde Lang ook het gedoe rondom zijn persoon doen verstommen. "Hij denkt: hoe kan ik hier nou op reageren, hoe kan ik dit verzachten?"

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV'er sluit wintertransfer niet uit: 'Verlengen was een optie, maar nu niet meer'

Ook Youri Mulder snapt niet helemaal wat de link is tussen het gebaar en het nieuwe nummer van Lang. "Wat heeft dit met het liedje te maken dan?" De Boer antwoordt: "Niets. Nu zegt ie in de clip van ik was daar mee bezig, maar dat is echt totaal onzin."

Iets later deelt De Boer nog eens zijn argument, dat Lang niet voor zijn nieuwe track de camera's opzocht na de 0-1. "Ach hou toch op. Je ziet het toch aan zijn hoofd, gewoon een beetje arrogant. Hij is gewoon zo, maakt vaker dit soort grapjes. Hij doet dit soort dingen, voor wat? In je privé, prima, maar in zo'n wedstrijd, hou op man."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang kijkt na AZ - PSV de camera in en spreekt vier woorden

Noa Lang lijkt bepaald geen spijt te hebben van zijn doelpuntviering in de wedstrijd tussen AZ en PSV.