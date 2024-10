Van der Vaart ziet Oranje-interview: 'Nog één prikkie en hij was geëxplodeerd'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk kunnen genieten van het interview dat Ronald Koeman gaf na afloop van de wedstrijd tussen Duitsland en Nederland (1-0). Desondanks zet Van der Vaart wel vraagtekens bij een uitspraak die Koeman deed over zijn elftal.

De bondscoach oogde in gesprek met Jeroen Stekelenburg van de NOS soms enigszins geagiteerd, bijvoorbeeld toen Stekelenburg stelde dat Oranje een beetje ‘mazzel’ had met het afgekeurde doelpunt. "Mazzel, wij hebben mazzel met de VAR? En als we de VAR tegen hebben, dan is het geen pech? De scheidsrechter beslist dat het buitenspel is, dan is het buitenspel, dan is het geen mazzel."

Van der Vaart vermaakt zich met de beelden. “Hij had nog één prikkie nodig en dan was hij geëxplodeerd. Maar hij heeft zich goed ingehouden, vind ik”, zegt de analist na het zien van het interview.

“Het is goede tv, toch? Het is heerlijk om naar te luisteren”, reageert Van Hooijdonk. Daar is Van der Vaart het mee eens. “Ik luister er ook graag naar.” Koeman zei dat Oranje ‘in veel facetten van het voetbal’ niet goed was, maar schrok daar niet van. “Nee, omdat het inherent aan dit elftal is.”

Van der Vaart kijkt op van Koeman

Van die uitspraak kijkt Van der Vaart op. “Dat had hij best wat meer uit mogen leggen. Het is nogal wat, wat hij zegt. ‘Inherent aan dit elftal’, zei hij. Dat is best wel een grote uitspraak.”

Op andere momenten in het interview beschermde Koeman zijn spelers, zag Van Hooijdonk. “Wanneer Jeroen richting bepaalde spelers gaat, houdt Koeman het ook keurig af. Hij wil die spelers niet afvallen. Maar natuurlijk is dit voor zijn gevoel niet een Nederlands elftal dat bestaat uit de beste elf spelers van Nederland op dit moment, al was dat bij de Duitsers ook niet het geval.”

