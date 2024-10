‘Van Wonderen kan komst van Champions League-winnaar bij Schalke 04 uit zijn hoofd zetten’

Kees van Wonderen lijkt niet langer te hoeven hopen op de komst van bij Schalke 04. Volgens de Ruhr Nachrichten gaat de 33-jarige verdediger binnenkort aankondigen zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Matip vertrok afgelopen zomer bij Liverpool nadat zijn contract daar niet werd verlengd. Sindsdien zit de geroutineerde centrale verdediger zonder club. In de zomer probeerde Schalke 04 Matip al te verleiden tot een terugkeer bij de club waar hij in 2000 in de jeugd terechtkwam. De verdediger hield de boot af, maar volgens BILD was de gevallen Duitse grootmacht bezig met een nieuwe poging om hem in te lijven. Deze pogingen zijn mogelijk tevergeefs, aangezien Matip overweegt om een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière.

Waarom Matip dan nog niet bekend heeft gemaakt om te stoppen als voetballer? “Het heeft waarschijnlijk te maken met zijn karakter”, schrijft het Duitse medium. “De centrale verdediger neemt zichzelf niet al te serieus. Zelfs in zijn tijd bij Schalke kostte het veel overredingskracht om hem een interview te laten geven. Hij is zo'n introverte voetballer die het liefst op het veld presteert.”

Matip maakte in 2016 transfervrij de overstap van Schalke 04 naar Liverpool. Bij The Reds kende hij een uiterst succesvolle periode. Zo won hij de Champions League, het kampioenschap in Engeland, de UEFA Super Cup, de FA Cup, de Engelse Supercup en tweemaal de Engelse EFL-Cup. Wel werd hij in zijn tijd in Engeland geteisterd door blessures. Zo speelde hij in december 2023 zijn laatste wedstrijd voor Liverpool, toen hij een kruisbandblessure opliep.

