Vandaag Inside gaat in op nieuwe Nijhuis-geruchten: 'Bas denkt nu: oh mijn god'

De mannen van Vandaag Inside zijn donderdag nog eens teruggekomen op de geruchten rond de persoon Bas Nijhuis. De scheidsrechter zou er een dubbelleven op na houden.

Nijhuis is verloofd met Chantal, maar zou in het verleden ook een minnares hebben gehad: Mandy. In augustus heeft laatstgenoemde haar verhaal gedaan bij de Privé, waarin ze alles heeft proberen uit te leggen. Nijhuis wilde er tijdens een aflevering van Vandaag Inside niet op in gaan, ook omdat het nog een lopend proces is. In de laatste editie van de Privé gaat Mandy nog eens in op de vermeende relatie tussen beiden.

In dat artikel laat ze weten dat ze de teksten die ze naar de Privé heeft gestuurd, ook naar Vandaag Inside heeft gestuurd. Volgens Mandy zou dus heel de redactie ervan afweten. Ook kwamen andere aantijgingen jegens Nijhuis ter sprake, waar Derksen op wil reageren. "Waar ik van geschrokken ben, zonder dat ik me in dit privé verhaal van roeren, maar als het vermeende slachtoffer zegt dat Bas hier achter de schermen ook heeft toegeslagen, dan durf ik ervoor in te staan dat dat niet waar is."

"Nou...", reageert Raymond Mens vervolgens. "Ik heb wel eens wat meegemaakt", zegt de Amerika-kenner lachend. "Ik heb wat meegemaakt met Bas, dat was niet prettig. Nee, nee, dat is een grapje." En terwijl hij een duim opsteekt: "Bas is zo'n kerel."

Wilfred Genee ziet de bui al hangen. "Bas zit nu thuis, die denkt: 'oh mijn god'". René van der Gijp denkt hetzelfde: "Bas zat net te zweten!" Johan Derksen vervolgt met een serieuze noot. "Als Bas wat heeft gedaan, dan interesseert me dat geen reet. Als ze hebben liggen neuken, dat de stukken ervan afvlogen, daar hebben ze allebei mee ingestemd. Daar bemoei ik me niet mee."

