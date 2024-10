Van der Gijp vol onbegrip tijdens Girona - Feyenoord: ‘Doe normaal, man. Even serieus’

René van der Gijp zet grote vraagtekens achter het eerste penaltymoment bij de wedstrijd tussen Girona en Feyenoord. De ster van Vandaag Inside begrijpt totaal niet waarom doelman koos voor een korte pass. “Doe even normaal, man”, reageerde Gijp.

Feyenoord won woensdagavond met benauwde cijfers (2-3) van Girona en behaalde daarmee de eerste Champions League-zege van het seizoen. “Dit is gewoon een mooie uitslag. Dit is toch goed, man?”, begint Van der Gijp.

Wilfed Genee begint vervolgens over het moment waarop de bal op de stip ging in de eerste helft. “Jij had het laatst over dat ze dat Manchester City-spel overal willen doorvoeren, maar dat wilde Girona ook bij die penalty!”, lacht de presentator. “Ja, doe even normaal, man… even serieus”, reageert Van der Gijp.

“Ik zit te wachten op een trainer die tegen die verdedigers zegt dat ze de bal gewoon naar voren moeten peren. Om voorin maar te gaan duelleren”, mengt Johan Derksen zich. Het buitenkansje waar de heren van VI het over hebben werd niet benut door Feyenoord. Ayase Ueda nam plaats achter de bal, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Gazzaniga.

