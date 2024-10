Van der Vaart begint plots over Ajax tijdens analyse van Girona – Feyenoord

Rafael van der Vaart kon het woensdagavond niet laten om zijn oude club Ajax te noemen in zijn analyse voor Ziggo Sport van de wedstrijd tussen Girona en Feyenoord (2-3, red). Het ongelukkige spel van Ayase Ueda werd onder de loep genomen, waarna Van der Vaart uit het niets het bruggetje met maakte.

Ueda, die tegen Girona een strafschop miste, maakte geen gelukkige beurt voor Feyenoord. “Wel jammer. In het begin had ik het idee dat hij het bij Feyenoord redelijk zou gaan doen als spits, maar hij bakte er vanavond weinig van. Hij zit ook al een tijdje in de Feyenoord-selectie”, analyseert Marco van Basten.

“Als je het over wennen hebt en kijkt naar Hwang… die hoeft gewoon niet te wennen, omdat hij gewoon een goede speler is”, reageert Van der Vaart. “Ueda heeft vorig jaar genoeg gespeeld om vandaag niet nerveus te zijn”, antwoordt Van Basten op zijn beurt.

“Met echte topspelers denk ik aan spelers van Real Madrid of FC Barcelona die er meteen staan”, zegt Hélène Hendriks. Van der Vaart moet plotseling denken aan Ajax. “Jordan Henderson komt van Liverpool, maar moet ook nog steeds wennen.” Hendriks schiet in de lach. “Vind je? Die is er trouwens morgen niet bij tegen Slavia Praag”, zegt de presentatrice.

"Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal", luidt het advies van Jan Boskamp aan Feyenoord.