Liplezers ontrafelen wat Gazzaniga naar Ueda schreeuwde na gestopte penalty

vertolkte woensdagavond, tijdens de eerste helft van de Champions League-wedstrijd tegen Girona, een negatieve hoofdrol. De Japanner mocht aanleggen vanaf elf meter, maar verzuimde om te verschalken. De Argentijnse doelman reageerde zich vervolgens af op de Feyenoord-spits en liplezers ontrafelden wat de sluitpost precies riep.

Bij een 1-2 tussenstand kreeg Feyenoord een penalty, nadat Gazzaniga in de fout ging. De doelman was slordig in de opbouw, waarna Quinten Timber onderuit werd gehaald in de zestien. Ueda ging achter de bal staan, maar slaagde er niet in om de Girona-goalie te passeren. Zo bleef de stand slechts 1-2, waardoor Feyenoord in de tweede helft flink aan de bak moest om de drie punten over de streep te trekken.

Liplezers ontrafelen uitspraken Gazzaniga

Gazzaniga ontpopte zich dus voor even tot de held van Girona, en dat wilde de keeper weten ook. De Argentijn aarzelde niet om nog wat te roepen naar Ueda. “En nu dan? Dood”, werd van de lippen gelezen. Het is niet duidelijk wat Gazzaniga precies bedoelde met deze woorden. “Het is duidelijk dat zijn enorme persoonlijkheid niet onopgemerkt blijft”, schreef Diario Sport over het moment.

