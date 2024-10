Verbijstering in de Johan Cruijff ArenA: 'Echt, serieus, ik weet niet wat hij heeft gedaan'

maakt zondagmiddag enorm veel indruk op ESPN-analist Marciano Vink. De centrale verdediger van de Amsterdammers komt volgens de analist van de betaalzender uitstekend voor de dag tegen FC Groningen en dat is niet voor het eerst dit seizoen. Vink is complimenteus voor de Kroatisch international.

Tijdens de rust van het duel tussen Ajax en FC Groningen (1-0 op dat moment) wordt het eerste bedrijf in de Johan Cruijff ArenA door Vink en presentatrice Aletha Leidelmeijer besproken. Vink ziet dat de Amsterdammers in de eerste 45 minuten niet heel veel te vrezen hadden van de bezoekers uit het hoge noorden. Dat Ajax weinig weggeeft, ziet Vink onder meer als compliment voor Sutalo.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ArenA klapt handen stuk bij Ajax - FC Groningen, maar ESPN houdt buiten beeld waarom

"Ik vind Sutalo - echt serieus, ik weet niet wat hij in de zomer gedaan heeft - twee, drie klassen beter geworden", begint Vink bij ESPN. "Hij straalt ook heel veel vertrouwen uit en heeft een paar mooie acties. FC Groningen wordt mede daardoor ook niet echt gevaarlijk. Als ze Ajax dan een keer pijn kunnen doen, dan is het schot of de pass verkeerd", zag Vink. "Sutalo doet het goed en FC Groningen is niet doortastend genoeg."

Vink is niet de enige die positief is over Sutalo, want ook supporters van Ajax kunnen hun geluk niet op met de wijze waarop de Kroaat voor de dag komt: "Sutalo, blakend van zelfvertrouwen, die de bal even achteloos aanneemt. Word ik blij van", schrijft een supporter van de Amsterdammers. "Word heel blij van Sutalo. Straalt zoveel rust uit", zegt een ander.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sutalo doet pijnlijke uitspraak voor Steijn en Van 't Schip

Josip Sutalo denkt te weten waarom hij onder Francesco Farioli beter rendeert bij Ajax dan in het vorige seizoen.