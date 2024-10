Vermoedelijke opstelling FC Twente: Oosting kiest tegen Lazio voor beproefde Europese succesformule

FC Twente speelt donderdagavond in de eigen Grolsch Veste het Europa League-duel tegen het Italiaanse Lazio. De Twentsche Courant Tubantia verwacht dat trainer Joseph Oosting met de Europa League-duels tegen Manchester United en Fenerbahçe, die allebei in een gelijkspel eindigden, in het achterhoofd, niet voor verrassingen gaat zorgen in zijn basisopstelling.

Waar de Tukkers in Europa boven verwachten presteren, daar gaat het in de Eredivisie minder goed. FC Twente morste al twaalf punten, met als absoluut dieptepunt het teleurstellende 2-2 gelijkspel op bezoek bij hekkensluiter RKC Waalwijk. Toch lijkt Oosting vast te houden aan diezelfde opstelling, die in de Europa League dus knappe gelijke spelen tegen Manchester United (1-1) en Fenerbahçe (1-1) opleverde.

Lars Unnerstall, die afgelopen weekend tegen RKC niet vrijuit ging, verdedigd het doel bij FC Twente. Voor hem vormen, van rechts naar links, Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns en Anass Salah-Eddine de achterhoede. Van Rooij, die deze zomer overkwam van NEC, behoort sinds zijn komst naar FC Twente tot de absolute uitblinkers. Zo wist de vleugelverdediger Europees gezien te imponeren tegen Manchester United en hield hij zich ook uitstekend staande tegen Fenerbahçe.

Oosting worstelde aan het begin van het seizoen nog met zijn middenveld. Dit had mede te maken met de blessure van sterkhouder Michal Sadilek en de worstelende Mathias Kjølø. Hoewel Sadilek inmiddels op de weg terug is, is de middenveldpuzzel voor Oosting bij FC Twente inmiddels wel in elkaar gevallen. Sem Steijn, dit seizoen al goed voor acht competitiedoelpunten, wordt op de tienpositie geposteerd. De Hagenees heeft Michel Vlap en Youri Regeer achter zich staan op het middenveld.

Weinig opties voor Oosting voorin bij FC Twente

Voorin kiest Oosting voor de ‘Europese variant’ met Ricky van Wolfswinkel op rechtsbuiten. Sam Lammers staat in de spits, terwijl Mitchell van Bergen op de linkerflank staat. Daan Rots is net als afgelopen weekend tegen RKC niet beschikbaar vanwege een blessure. Daarnaast is de langdurig geblesseerde Younes Taha nog afwezig. Daardoor is de spoeling bij FC Twente voorin dun.

Vermoedelijke opstelling Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Van Wolfswinkel, Lammers, Van Bergen.

