Basisdebutant helpt NEC aan ruime zege op machteloos Heerenveen bij terugkeer Noppert onder de lat

NEC heeft zaterdagavond een ruime thuiszege op sc Heerenveen geboekt: 3-0. Basisdebutant groeide uit tot de grote man aan Nijmeegse zijde, door zowel de eerste als de derde treffer voor zijn rekening te nemen. tekende tussendoor voor de tweede NEC-goal en komt zo in een illuster rijtje terecht (zie tweet hieronder). De terugkeer van Heerenveen-keeper , die voor het eerst zijn opwachting mocht maken onder trainer Robin van Persie, liep zo uit op een teleurstelling.

NEC-trainer Rogier Meijer eiste van zijn team een reactie nadat twee weken geleden NAC Breda in ondertal van de sterker geachte Nijmegenaren wist te winnen. En die reactie kwam er. Al binnen 3 minuten moest Heerenveen-doelman Noppert vissen. De 1-0 kwam van de voet van Vito van Crooij, die zijn eerste treffer op de Nederlandse velden na zijn avontuur in Saudi-Arabië mocht aantekenen. Voor Noppert een zure start van zijn eerste basisplek van het seizoen. Zijn teamgenoten konden andermaal in de achtervolging. Iets wat niet nieuw is voor de Friezen dit seizoen. Een slordig en weinig verheffend schaakspel ontvouwde zich. Dit tot frustratie van coach Van Persie, die de aanvallende onmacht van zijn elftal probeerde om te buigen met het inbrengen van spits Ion Nicolaescu.

Artikel gaat verder onder video

Het had niet het gewenste effect. Het tweede bedrijf was nog geen 10 minuten oud of Bram Nuytinck zette de marge op twee. Een corner kopte de NEC-aanvoerder steenhard tegen de touwen. Zijn eerste doelpunt op de Nederlandse velden na zijn langdurige verblijf in Italië. Tien minuten later moest Heerenveen andermaal een doelpunt incasseren. NEC gleed als een warm mes door de Friese boter, waarna van Crooij op aangeven van de net ingevallen Sontje Hansen zijn tweede aan mocht tekenen. Die 3-0 was reden voor een feestje voor het Nijmeegse publiek. Gek genoeg was het voetbal wat de thuisploeg liet zien daar geen reden voor. Kwaliteit werd wél getoond in de afronding. De kansen die het kreeg, troffen doel. Heerenveen daarentegen voetbalde wel aardig, maar creëerde niets. Dan is scoren, laat staan winnen, wel een hele lastige opgave.

NEC verschafte zichzelf middels deze zege aardig wat lucht in de stand in de Eredivisie. Het steeg van plek zestien naar een voorlopig elfde plek. Heerenveen neemt door deze nieuwe deceptie de zestiende plaats in. Het kan volgende week zaterdag wel orde op zaken gaan stellen als het in het eigen Abe Lenstra stadion weet te winnen van Sparta Rotterdam. NEC mag een dag eerder op bezoek bij het nog zegeloze Almere City.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Valse start voor Andries Noppert 🫣#NECHEE — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2024 4444 - Bram Nuytinck scored his first Eredivisie goal in 4444 days (previous goal: 16 September 2011), the fourth-longest gap between two Dutch top-flight goals after Edgar Barreto (5375 days), Robin van Persie (5107) and Jonathan de Guzmán (4781). Fours. pic.twitter.com/vWtB0tu7s1 — OptaJohan (@OptaJohan) October 19, 2024

