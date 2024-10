Voormalig Ajax-talent blikt terug op inktzwart seizoen: 'Spelers waren vooral met zichzelf bezig'

erkent dat de spelers van Ajax vorig seizoen teveel met zichzelf bezig waren. De 22-jarige linksback deelde vorig seizoen in de malaise in Amsterdam en was veelvuldig mikpunt van kritiek. In de winterstop maakte Salah Eddine de overstap naar FC Twente, de club waar hij het jaar ervoor op huurbasis voor uitkwam.

Dit seizoen ontpopt Salah-Eddine zich als een van de grote verrassingen bij de Tukkers. Geheel tegen de verwachting in krijgt de jonge linksback van trainer Joseph Oosting de voorkeur boven de van Go Ahead Eagles overgekomen Bas Kuipers. Na een moeizaam begin komt de verdediger, die achtmaal in actie kwam voor Jong Oranje, steeds beter voor de dag. Afgelopen week wist hij samen met Bart van Rooij, de andere back, indruk te maken op Old Trafford. Iets wat ook opgemerkt werd op de Engelse tv. “Het is altijd mooi als er zo over je wordt gepraat. Het is een bevestiging dat ik goed bezig ben”, aldus Salah-Eddine in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia.

Salah-Eddine speelde vorig seizoen bij Ajax, dat een dramatisch seizoen kende. Na elf wedstrijden namen de Amsterdammers afscheid van trainer Maurice Steijn, waarna John van ’t Schip het overnam. Uiteindelijk eindigde Ajax op een teleurstellende vijfde plaats. “Ajax zat niet in de beste fase”, blikt de linksback terug.

“Vrijwel iedereen van de oude kern was weg en er moest een compleet team worden opgebouwd. Spelers waren vooral met zichzelf bezig. Als je dan nieuw bent en ook nog eens jong, dan is het niet makkelijk een plek af te dwingen. Zeker niet met de druk van een grote club als Ajax. Uiteindelijk heb ik vorig seizoen maar zo’n twintig wedstrijden gespeeld, en dan heb ik het niet eens over volledige wedstrijden”, beseft Salah-Eddine.

Salah-Eddine donderdagavond tegenover andere oud-Ajacied

Donderdagavond speelt FC Twente tegen Fenerbahçe en staat Salah-Eddine waarschijnlijk tegenover een goede bekende: Dusan Tadic. “Bij Ajax heb ik op de trainingen heel vaak tegen over hem gestaan. Dusan is een geweldige speler en een op en top sportman”, is de vleugelverdediger lyrisch over de Serviër.

Dat Salah-Eddine Tadic zo goed kent kan nog wel eens in zijn voordeel werken. “Ik ken zijn kwaliteiten en ik weet op welk vlak hij wat minder is. Als je in de duels in hem gaat hangen, dan ga je het niet winnen. Als hij de bal heeft aangenomen, dan moet ik er bovenop zitten en hem opvreten”, weet hij.

