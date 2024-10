Francesco Farioli ontvangt groot compliment én bevestiging: ‘Dat is heel duidelijk’

Sjoerd Mossou vindt het te prijzen dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de aanloop naar de ontmoeting met Slavia Praag in de Europa League niet op zoek is naar excuses. De Italiaan kampt in zijn selectie met veel blessuregevallen en is daardoor met een gehavende groep afgereisd naar Tsjechië, maar benadrukte woensdagavond op zijn persconferentie dat dit onderdeel van het voetbal is.

Ajax heeft in de aanloop naar het uitduel met Slavia Praag behoorlijk wat tikken gekregen. Na de training van woensdag bleek dat Jordan Henderson, Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim niet fit genoeg zijn om donderdagavond in actie te komen. Wout Weghorst moest om dezelfde reden het uitduel met RKC Waalwijk van afgelopen zondag al aan zich voorbij laten gaan en is er in Praag wederom niet bij. Farioli moet dus een flinke puzzel leggen, maar wilde op zijn persconferentie niets weten van een probleem. Dat vindt Etienne Verhoeff opvallend, maar volgens Mossou valt de opstelling van Farioli alleen maar te prijzen. “Je kunt ook zeggen: hij zoekt geen excuses. Dat is heel duidelijk”, zo klinkt het in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Volgens Mossou had Farioli zich ook kunnen beklagen over de afgelopen transferzomer, waarin Ajax zich niet wist te versterken met een creatieve middenvelder en na het vertrek van Carlos Forbs en Steven Bergwijn evenmin een linksbuiten naar Amsterdam haalde. “Ik kan me een Ajax-trainer herinneren die daar wél openlijk over klaagde, ik geloof een jaar geleden (Maurice Steijn, red.) Maar Farioli doet dat helemaal niet. En dat doet hij inderdaad ook niet over die blessures. Ik vind dat wel sterk”, aldus Mossou. “Bovendien is het tot op zekere hoogte ook zo dat blessures erbij horen, al is het indirect ook een bevestiging van het gelijk van Farioli.”

‘Geen overbodige luxe bij Ajax’

Daarmee doelt Mossou op het roulatiesysteem van Farioli. De Italiaan kiest er vanaf het begin van dit seizoen al voor om veel te rouleren met zijn spelers. Dat leidt regelmatig tot verbaasde reacties en na de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk ook tot kritiek, maar Mossou vindt het niet meer dan logisch. “Het rouleren van spelers en het goed kijken naar de belastbaarheid van spelers is geen overbodige luxe bij Ajax. Dat is al een tijdje zo natuurlijk. Ze hebben veel blessures gehad, vorig jaar was het heel extreem. De fitheid was echt een punt van zorg bij Ajax. Farioli probeert dat met hangen en wurgen op te lossen, maar dan zie je dat je ook als je daar rekening mee houdt, nog steeds tegen dit soort tegenvallers kunt aanlopen.”

