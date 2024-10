Galásek geeft waarschuwing af aan Ajax: ‘Het elftal is een machine en voor niemand bang’

Tomas Galásek, die 202 wedstrijden speelde voor Ajax in het verleden, waarschuwt zijn oude club voor Slavia Praag. Volgens de oud-voetballer is de Tsjechische ploeg de grote favoriet tegen de Amsterdammers. Daarnaast zijn de Tsjechen voor niemand bang, zo weet de inmiddels 51-jarige Galásek.

“Slavia is voor mij de grote favoriet, omdat ze thuis spelen, Europese ervaring hebben en in het eigen stadion al gerenommeerde tegenstanders hebben verslagen”, aldus Galásek in gesprek met De Telegraaf. De voormalig middenvelder weet ook het geheim van Slavia Praag te benoemen.

“Dat ze de financiële middelen hebben om de sterspelers van de andere clubs in Tsjechië te kopen. Daarnaast worden er buitenlandse spelers gekocht. En de mix van kwaliteit en keihard trainen maakt van het elftal een machine. Slavia Praag kan heel hoog druk zetten, speelt aanvallend en is voor niemand bang”, beseft hij.

De sterspeler van Slavia is volgens Galásek de 1.99 meter lange spits Tomas Chory. De 29-jarige Tsjech kwam afgelopen zomer voor zo’n drie miljoen euro over van Viktoria Plzen. “Hij wordt in Tsjechië vergeleken met Jan Koller”, weet Galásek, die Chory ook het grote gevaar genoemd. “Niet dat Slavia alle ballen lang op hem speelt; helemaal niet. Maar bij standaardsituaties en voorzetten van de zijkanten is hij levensgevaarlijk. Bij corners en vrije trappen tegen en als de buitenste middenvelders opstomen, moet Ajax heel alert zijn, want in het strafschopgebied is hij dodelijk.”

Galásek roemt fans Slavia Praag

De fans van Slavia Praag zijn volgens Galásek imponerend. “De sfeer in de Eden Arena, waar in 2023 de Conference League-finale tussen Fiorentina en West Ham United werd gespeeld, is fantastisch. De fans zitten heel dicht op het veld”, weet de Tsjech. “Er zullen voor de wedstrijd normaal gesproken sfeeracties worden gehouden. En tijdens het duel gedragen ze zich – en dat is positief bedoeld – als gekken. De fans zijn heel fanatiek en staan negentig minuten lang achter de ploeg. Het is een heel goede ondersteuning”, besluit Galásek.

