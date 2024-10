Voormalig Marokkaans international Abdelaziz Barrada (35) plotseling overleden

Abdelaziz Barrada is op 35-jarige leeftijd overleden, zo melden Franse media. Als middenvelder kwam Barrada tussen 2012 en 2015 tot 28 wedstrijden voor de nationale ploeg van Marokko. Daarnaast speelde hij voor clubs als Getafe en Olympique Marseille.

Barrada werd in 1989 in het Franse Provins geboren en speelde onder meer in de jeugd van Paris Saint-Germain. Bij Getafe brak hij echter door in het betaald voetbal. Later speelde hij onder meer voor Marseille en het Turkse Antalyaspor, terwijl hij ook bij clubs als Al-Jazira en Al-Nasr onder contract stond. In 2020 keerde Barrada terug in zijn geboorteland, waar hij tot de zomer van 2021 uitkwam voor US Lusitanos, dat actief is op het vierde niveau.

In 2012 debuteerde Barrada onder toenmalig bondscoach Eric Gerets in de nationale ploeg van Marokko. Hij zou uiteindelijk tot 28 interlands komen en daarin vier keer scoren. Met de Atlasleeuwen was Barrada actief op de Afrika Cup in 2013, waarin de groepsfase door drie gelijke spelen direct ook het eindstation zou blijken.

Vanuit Frankrijk sijpelen donderdagavond berichten door dat Barrada plotseling is overleden. Le360 Sport meldt dat een hartaanval de oorzaak van het overlijden is, maar dat is nog niet officieel bevestigd.