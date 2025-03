Bondscoach Marokko steunt door Peter Bosz gestrafte Saibari

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui heeft het opgenomen voor tijdens de persconferentie in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijden voor Marokko. Saibari werd woensdag door PSV-trainer Peter Bosz voor straf buiten de selectie gelaten voor het Champions League-duel met Arsenal, omdat hij ‘voor de zoveelste keer' te laat kwam.

PSV spoelde woensdagavond de zure nasmaak van de 1-7 thuisnederlaag tegen Arsenal weg in het Emirates Stadium met een 2-2 gelijkspel. Na afloop van de uitschakeling in de Champions League liet Bosz weten dat Saibari in de selectie ontbrak vanwege disciplinaire redenen. "Hij was voor de zoveelste keer te laat. Het was niet de eerste keer en ook niet de vijfde keer. Ik was er klaar mee en heb hem in het hotel gelaten", aldus Bosz.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valentijn Driessen onthult waardoor Ismael Saibari zo vaak te laat komt bij PSV

Regragui heeft Saibari geselecteerd voor de aankomende kwalificatieduels met Niger en Tanzania. Tijdens de persconferentie reageert de bondscoach op de situatie bij PSV: “Wat er bij zijn club gebeurt staat los van het nationale team.”

Toch gaat de Marokkaanse trainer in op de straf die Bosz Saibari oplegde: “Misschien is het de manier van de coach om Saibari te pushen.” Regragui herkent zich duidelijk niet in het gedrag dat Saibari bij PSV laat zien en neemt het voor hem op: “Hij is een professional. Hij komt altijd op tijd bij Marokko. Hij traint hard en ik heb geen problemen met hem.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ivan Perisic komt elke keer huilend de kleedkamer van PSV in'

PSV verkeert in een grote sportieve crisis, maar Ivan Perisic onttrekt zich haast als enige aan de malaise.