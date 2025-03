Grote vrees voor Franse Klassieker in Parijs: 'Houden rekening met het allerslechtste scenario'

Paris Saint-Germain houdt serieus rekening met een scenario waarin Le Classique tegen Olympique Marseille komende zondag wordt gestaakt. De reden: de terugkeer van in het Parc des Princes. De fanatieke aanhang van PSG heeft het de middenvelder nog altijd niet vergeven dat hij in 2019 transfervrij vertrok naar Juventus én dat hij inmiddels de kleuren van de rivaal uit Marseille verdedigt.

De Franse topper is voor de ranglijst niet eens zo interessant te noemen. L'OM reist weliswaar als nummer twee af naar Parijs, maar koploper PSG heeft na 25 speelronden al zestien punten voorsprong opgebouwd en lijkt zo fluitend op weg naar de vierde opeenvolgende landstitel. Bovendien heeft de ploeg van trainer Luis Enrique midweeks nog meer vertrouwen kunnen tanken in de Champions League. In de achtste finales van het miljardenbal rekende PSG op Anfield na strafschoppen af met het Liverpool van Arne Slot.

Bij PSG maakt men zich vooral zorgen over de manier waarop Rabiot (29) bij zijn terugkeer op het oude nest zal worden ontvangen, zo vertelt een medewerker aan L'Équipe. "Ons is gevraagd om rekening te houden met het worst case scenario. Wat dat is? Dat de wedstrijd volledig wordt gestaakt vanwege verwerpelijke spreekkoren of spandoeken. De terugkeer van Rabiot is zorgwekkend. De fans wachten nu al een tijd op de kans om hem op hun eigen, speciale manier te verwelkomen. En we weten ook dat zijn moeder het doelwit zal zijn." Veronique Rabiot wordt door de PSG-aanhang minstens zo gehaat als haar zoon, die ze al zijn hele loopbaan als zaakwaarnemer bijstaat.

Om escalatie van het duel te voorkomen heeft PSG contact gezocht met de fanatieke groepering CUP (Collectif Ultras Paris), zo meldt GFFN. De fans is duidelijk gemaakt dat het absoluut noodzakelijk is dat de wedstrijd zonder onderbrekingen kan worden uitgespeeld. Dat zou tot gevolg hebben gehad dat een deel van de supporters anderen nu probeert duidelijk te maken waarom er bijvoorbeeld geen homofobe spreekkoren kunnen worden aangeheven. Dat neemt echter niet weg dat Rabiot zich mag opmaken voor een pittige middag: "Er wordt verwacht dat Marseille op andere manieren zal worden beledigd en dat Rabiot het meest waarschijnlijke doelwit zal zijn."

