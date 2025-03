Jan Boskamp ziet ongekende metamorfose: 'Ik weet niet wat er gebeurd is, in Barcelona zat hij altijd in de McDonald's'

Jan Boskamp spreekt zijn verbazing uit over de ongekende metamorfose die lijkt te hebben ondergaan. De 27-jarige Fransman laat dit seizoen in het shirt van Paris Saint-Germain dingen zien die hem in zijn periode bij FC Barcelona vrijwel nooit lukten, volgens Boskamp loopt er op dit moment zelfs geen betere voetballer op de wereld rond dan Dembélé.

Barcelona telde in de zomer van 2017 liefst 135 miljoen euro neer om Dembélé over te nemen van Borussia Dortmund, maar bij de Spaanse grootmacht kwam het er maar nauwelijks uit. In de zomer van 2023 slikten de Catalanen dan ook een megaverlies en kon PSG de international voor 55 miljoen terughalen naar zijn vaderland. Die investering betaalt zich vooral dit seizoen uit: in de Ligue 1 was Dembélé al twintig keer trefzeker in 23 duels, terwijl hij ook in de Champions League al zes keer doel trof in negen wedstrijden.

"Wie vind jij momenteel dan de beste van de wereld?", vraagt Boskamp in de podcast Boskamp en Kleine Gijp aan Nicky van der Gijp. Het Feyenoord-icoon geeft vervolgens zelf het antwoord: "Ik zeg namelijk Ousmane Dembélé. Ik geloof dat hij er al meer dan twintig heeft gemaakt." Het contrast met de Spaanse jaren van de buitenspeler is dan ook groot, ziet Boskamp: "Ik weet niet wat er gebeurd is, want in Barcelona zat hij altijd bij de McDonald's. Nu speelt hij echt werelds, man. Onvoorstelbaar. En daarom wordt die wedstrijd tussen Paris en Liverpool weer een wereldpartij.”

De Parijzenaars speelden vorige week in eigen huis een geweldige wedstrijd tegen het Liverpool van Arne Slot, maar stuitten telkens op uitblinker Alisson Becker en incasseerden vlak voor tijd de volkomen onverdiende 0-1 van invaller Harvey Elliott. Boskamp heeft vooral genoten van het aanvalstrio van PSG: "Ze hebben er nog eentje aan de linkerkant... Bradley Barcola, ja. Barcola, Khvicha Kvaratskhelia en Dembélé spelen inderdaad constant door elkaar heen. Maar als je oplet zie je dat de posities altijd bezet blijven", analyseert de oud-voetballer.

