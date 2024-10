Opvallend: Mario Engels sprintte naar één man na zijn wereldgoal tegen Ajax

Cristian Willaert en Marciano Vink hebben genoten van de schitterende treffer van bij het duel tussen Heracles Almelo en Ajax. Wat de ESPN-presentator opviel na de treffer van de Heracles-aanvaller was zijn reactie. Engels spurtte na zijn wonderschone doelpunt af op Peter Reekers, de assistent-trainer van Heracles.

Na 28 minuten kreeg Engels de bal in de voeten geschoven van Ajax-verdediger Josip Sutalo. De Duitser zag doelman Remko Pasveer wat te voor zijn doel staan. Engels twijfelde geen moment en schoor vanaf zo'n zestig meter op schitterende wijze raak. Vervolgens sprintte de Duitse aanvaller naar de Heracles-bank.

“Hij stormt meteen op Peter Reekers af, de assistent van Heracles. Dat verraadt dat dit inderdaad een vooropgezet plan is geweest. Heel af en toe zie je dit. Jij houdt hiervan hè? Ik zag je genieten”, wendt Willaert zich tot analist Marciano Vink.

“Wereldgoal. Dit is prachtig”, reageert Vink lyrisch. “We hebben natuurlijk al een paar van dat soort momenten gehad. Eentje met Veerman, hier ook bij Heracles. Hij probeerde het ook. Dit is gewoon echt geweldig. Het zien, het handelen. Dit is gewoon snel beslissen”, bewondert de analist de treffer van Engels.

Vink denkt dat deze situatie in de wedstrijdbespreking is besproken bij Heracles. “Waarschijnlijk hebben ze beelden bekeken, dat een keeper ver voor zijn goal staat en Pasveer misschien nog net iets verder. Hij komt naar hem toerollen, dus je moet hem ook nog enigszins beheerst trappen. Hij gaat er perfect in”, besluit Vink, waarna Willaert hem nog een vraag stelt. “Pasveer tien jaar geleden, heeft hij hem of niet? Of is dat flauw?”, aldus de presentator. “Dat is flauw”, reageert Vink.

