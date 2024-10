Woede vanuit Griekenland na ‘onmenselijke’ beslissing UEFA

In de Griekse media is men niet te spreken over de beslissing van de UEFA om het duel met Engeland (1-2) door te laten gaan. Het Zuid-Europese land moest een dag na het overlijden van international op Wembley aantreden tegen de verliezend EK-finalist.

Nadat woensdagavond bekend werd dat Grieks international Baldock op 31-jarige leeftijd was overleden, moest de nationale ploeg van het Zuid-Europese land donderdagavond in Londen aantreden tegen Engeland in de Nations League. Dankzij twee treffers van Vangelis Pavlidis wisten de Grieken met 1-2 te winnen. Toch gaat het achteraf nauwelijks over voetbal.

“Het shirt was zwaarder en de schoenen pasten niet om de voeten die de lichamen nauwelijks overeind hielden”, begint SportDay. “De tranen rolden over de gezichten en de ogen sluiten liet de geest niet tot rust komen. Onmenselijke omstandigheden voor de voetballers”, leest het. Het medium zag dat Griekenland onder ‘de zware schaduw’ van het overlijden van Baldock moest spelen in Engeland. “Het is een willekeurige beslissing van de UEFA om de wedstrijd niet uit te stellen”, zo luidt het.

Pavlidis trots en verdrietig

Na afloop van de wedstrijd meldde matchwinner Pavlidis zich voor de camera’s van ITV, waar hij aangaf zowel trots als verdrietig te zijn. “Het was een bijzondere wedstrijd voor ons, vanwege George”, legt de oud-spits van AZ en Willem II uit. “We hebben natuurlijk alles gegeven, voor hem en zijn familie. Een fantastische overwinning, maar emoties zijn nu belangrijker. We zijn ook mensen.” Pavlidis legt uit dat er bij de Griekse selectie veel aan Baldock is gedacht nadat het nieuws naar buiten kwam. “Het was moeilijk voor ons. George was deel van het team, een bijzondere jongen. We moesten voor hem spelen, ongeacht de uitslag”, besluit hij.

