Zelfs Real Madrid kan niet om grootsheid gestopte Andrés Iniesta (40) heen

Het afscheid van Andrés Iniesta (40), die deze week officieel het einde van zijn voetbalcarrière aankondigt, zorgt voor massale reacties. De man die in het shirt van FC Barcelona en Spanje een tijdlang misschien wel de beste middenvelder ter wereld was krijgt zelfs van aartsrivaal Real Madrid lof toegezwaaid.

Iniesta plaatst op zijn sociale media een filmpje waarin hij zijn afscheid van de sport bekendmaakt. Daarin komt een aantal van zijn vroegere trainers, waaronder Louis van Gaal, Luis Enrique en Vicente del Bosque, aan het woord. "Hij was fysiek niet de grootste, maar hij had een enorm voetbalbrein", looft Van Gaal de Spanjaard die hij in 2002, in een Champions League-duel met Club Brugge, liet debuteren in het eerste elftal van Barcelona.

Met Del Bosque als bondscoach werd Iniesta in 2010 wereldkampioen en veroverde hij twee jaar later zijn tweede Europese titel met Spanje. De oud-trainer van Real Madrid stipt aan dat zelfs in het stadion van Barcelona's stadgenoot en rivaal Espanyol een staande ovatie voor de kleine middenvelder was weggelegd. Dat had ook veel te maken met de typerende actie van Iniesta, nadat die in de WK-finale tegen Nederland in de verlenging de enige goal van de wedstrijd had gemaakt. Iniesta droeg onder zijn Spanje-shirt een tricot met daarop een eerbetoon aan de een jaar eerder overleden Espanyol-aanvoerder Dani Jarque ('Voor altijd bij ons').

Real Madrid oogst lof met statement over Iniesta: 'Grote klasse'

Ook Real Madrid besteedt aandacht aan het afscheid van de man die hen als speler van Barcelona meermaals pijn deed. "Naar aanleiding van zijn aankondiging dat hij met pensioen gaat, willen Real Madrid, de voorzitter en de raad van bestuur hun erkenning, bewondering en affectie uitspreken voor een van de grootste legendes van het Spaanse en wereldwijde voetbal", schrijft De Koninklijke in een officieel statement. "Andrés Iniesta heeft de sport verrijkt met zijn spel en zijn waarden, bovenop de vele prijzen die hij heeft gewonnen. Zijn iconische doelpunt in de WK-finale van 2010 zal voortleven in de herinnering van elke Spaanse fan. Real Madrid wil hem en zijn familie veel geluk wensen in dit nieuwe hoofdstuk in zijn leven", leest het. "Heel veel respect", reageert een twitteraar onder het bericht van Real. "Grote klasse", meent een ander.

