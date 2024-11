De Mos benoemt pijnlijk verschil tussen PSV en Ajax

PSV ging afgelopen weekend onderuit op bezoek bij Ajax (3-2). Volgens Aad de Mos is er bij PSV sprake van een gebrek aan honger in het elftal, iets waar de concurrent uit Amsterdam wel over beschikt.

PSV moest zaterdagavond op bezoek bij Ajax, maar liep in de Johan Cruijff ArenA tegen het eerste puntverlies van het seizoen aan. “Er zit gewoon geen honger in die ploeg”, blikt De Mos terug op het duel in een video van het Eindhovens Dagblad. “Dat is het verschil met Ajax.” Volgens de voormalig trainer spelen de Amsterdammers ook wel eens slechte duels, waarbij hij de wedstrijden tegen Willem II en Qarabag als voorbeelden noemt. “Maar ze hebben wel honger in de grote wedstrijden.”

“Dit is natuurlijk het ergste wat je kunt overkomen”, gaat De Mos verder. “Als je geen honger hebt, wordt het een hele moeilijke zaak. Dit kun je niet doortrekken, want morgen krijg je Girona hier. En zaterdag (NAC Breda uit, red.) kun je ook aan de bak.” De oud-trainer van Ajax en PSV ziet ook dat PSV meer moet leveren in de duels. “Bij Ajax willen ze duels winnen. Op het veld willen ze alles eruit gooien voor dat shirt. Dat zijn basiszaken die in topsport, zeker in het voetbal, aanwezig moeten zijn voor een goed resultaat.”

PSV moet weer bouwen

Volgens De Mos heeft PSV te lang geteerd op het feit dat het vorig seizoen allemaal erg goed draaide en hebben ze Ajax nu enorm veel vertrouwen geschonken. “De heertjes zullen hun smoking uit moeten trekken en zullen, net als bij Ajax, weer eens een bouwvakkershelm op moeten zetten”, stelt hij. “Ze moeten erop klatsen.”

