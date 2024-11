Ajax – Maccabi Tel Aviv op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Ajax speelt donderdag zijn vierde Europa League-wedstrijd van het seizoen en komt in actie tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De Amsterdammers boekten in de vorige speelronde een ruime zege op bezoek bij Qarabag FK, dus zullen daarop voort willen borduren in eigen huis. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Ajax – Maccabi Tel Aviv kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Ajax – Maccabi Tel Aviv?

Ajax en Maccabi Tel Aviv trappen het duel donderdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De Tsjechische scheidsrechter Ondrej Berka is door de UEFA aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt in Amsterdam bijgestaan door Ivo Nadvornik en Matej Vlcek, terwijl Ondrej Pechanec vierde official is. De videoscheidsrechter is de Fransman Benoît Millot, die op zijn beurt wordt geassisteerd door de Italiaan Maurizio Mariani.

Op welke zender is Ajax – Maccabi Tel Aviv te zien?

De wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv is live op tv te zien op Ziggo Sport 3. De voorbeschouwing begint om 20.15 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je Ajax – Maccabi Tel Aviv als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan Ajax en Maccabi Tel Aviv ervoor in de Europa League?

Ajax is uitstekend begonnen aan de campagne in de Europa League. De Amsterdammers wisten de eerste wedstrijd met overtuigende cijfers te winnen van Besiktas (4-0), maar kwamen vervolgens niet verder dan een gelijkspel bij Slavia Praag (1-1). In de vorige speelronde werd met 0-3 gewonnen op bezoek bij Qarabag. Daarmee staat Ajax voorafgaand aan de vierde speelronde op de vierde plaats in de competitiefase.

Voor Maccabi Tel Aviv ziet het er een stuk minder rooskleurig uit in de Europa League. De ploeg uit Israël ging in de eerste wedstrijd van de campagne nipt onderuit op bezoek bij SC Braga (2-1), waarna ook een nederlaag tegen FC Midtjylland (0-2) volgde. In de derde speelronde was ook Real Sociedad te sterk als bezoekende ploeg: 1-2. De Israëliërs zijn daarmee nog altijd puntloos in de Europa League en zijn terug te vinden op plek 34.

De volledige stand in de competitiefase van de Europa League check je hier.

Welke tegenstanders treft Ajax na Maccabi Tel Aviv nog meer in de Europa League?

Speelronde 5: Donderdag 28 november, 21.00 uur: Real Sociedad – Ajax

Speelronde 6: Donderdag 12 december, 21.00 uur: Ajax – Lazio

Speelronde 7: Donderdag 23 januari, 21.00 uur: RFS – Ajax

Speelronde 8: Donderdag 30 januari, 21.00 uur: Ajax – Galatasaray

