Alex Kroes voert gesprek, maar neemt onbegrijpelijke beslissing: 'Hij is zó goed'

Ibrahim Afellay vindt dat Ajax, maar ook andere Nederlandse clubs, de poging hadden moeten wagen om vast te leggen. De middenvelder was deze zomer transfervrij, maar keerde door te weinig interessante aanbiedingen terug bij zijn vorige werkgever PEC Zwolle.

Namli was zondagmiddag een van de spelers die PEC Zwolle bij de hand nam in de wedstrijd tussen Ajax en de Blauwvingers uit Zwolle: "PEC Zwolle speelde echt geweldig goed voetbal aan de hand van Namli. Hij was transfervrij afgelopen zomer. Hij is zó goed. Hij kan bij elke club in Nederland mee", stelt Afellay zondagavond in Studio Voetbal. "Hij is transfervrij, wat heb je te verliezen?", vraagt de analist zich hardop af. Afellay vindt dat Ajax de geroutineerde aanvallende middenvelder had moeten halen.

LEES OOK: Francesco Farioli deelt fantastisch nieuws over Mika Godts

Artikel gaat verder onder video

"Hij speelt bij PEC Zwolle met veel mindere spelers. Bij Ajax speel je met betere spelers en ga je nog beter renderen. Als je ziet wat voor problemen Ajax op de flanken heeft... Hij had nu moeiteloos Mika Godts kunnen vervangen op de flank", denkt de analist van de NOS.

Afgelopen zomer bevestigde Namli dat een overgang naar Ajax voor hem een optie was, alleen besloten de Amsterdammers uiteindelijk om niet met hem in zee te gaan. Technisch directeur Alex Kroes heeft wel een gesprek met de speler van PEC Zwolle gevoerd, maar maakte uiteindelijk een andere keuze.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

De onvrede over Murat Küçükerbir komt aan de oppervlakte tijdens een drinkpauze bij Ajax - PEC Zwolle.