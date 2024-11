Farioli geeft duidelijkheid over meespelen Brobbey en Weghorst tegen N.E.C.

Francesco Farioli weet nog niet of hij komende zondag, als hij het met Ajax opneemt tegen N.E.C., kan beschikken over . De 22-jarige aanvaller moest donderdagavond de strijd tegen Real Sociedad al na een dik half uur spelen staken, na een botsing met keeper Álex Remiro van de Spaanse opponent. is daarentegen sowieso van de partij in Nijmegen.

Brobbey startte in San Sebastian in de punt van de aanval, mede doordat zijn concurrent Wout Weghorst niet fit was en niet met de Ajax-selectie meereisde naar het uitduel in de Europa League. Farioli haalde zijn aanvalsleider noodgedwongen naar de kant, nadat Brobbey nog wel even geprobeerd had terug te keren. Met Christian Rasmussen op zijn positie leden de Amsterdammers uiteindelijk de eerste nederlaag van het Europese seizoen (2-0).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mike Verweij komt met groot nieuws: Ajax heeft 'zwaargewicht' in beeld als opvolger Lenderink

"Brian zei dat hij zich goed genoeg voelde om weer mee te doen", zegt Farioli op de persconferentie na afloop van het duel. "Hij zei dat hij door de pijn en het ongemak heen wilde bijten, maar na een paar minuten voelde hij dat hij niet de volledige kracht had en dat het niet goed zat. Toen was het duidelijk dat we hem moesten wisselen." Of Brobbey van de partij is als Ajax zondag om 16.45 uur aantreedt in Nijmegen, is nog maar de vraag: "We zullen de komende dagen goed moeten kijken wat er aan de hand is", laat Farioli weten.

Weghorst tegen N.E.C. terug in wedstrijdselectie Ajax

Waar achter de naam van Brobbey dus nog een vraagteken staat, keert Weghorst in ieder geval terug in de wedstrijdselectie van Ajax. "Zeker, zeker", laat Farioli geen onduidelijkheid bestaan over de beschikbaarheid van de Oranje-international. "Hij heeft vandaag een kleine sessie in de gym gedraaid. Morgen (vrijdag, red.) gaat hij wat andere dingen doen op de club en op zaterdag heb ik hem terug bij het team." Behalve Weghorst zullen ook Kenneth Taylor en Davy Klaassen ten opzichte van het duel met Sociedad weer van de partij zijn. Taylor was voor het Europese treffen geschorst omdat hij in de vorige speelronde tegen Maccabi Tel Aviv (5-0) zijn derde gele kaart van het Europa League-seizoen pakte, Klaassen werd pas na het verstrijken van de inschrijftermijn aangetrokken en zou dus pas na de competitiefase Europees in actie kunnen komen voor Ajax.

🗣️ Francesco Farioli geeft update:



"Brian Brobbey is nog onzeker, maar Wout Weghorst is er dit weekend weer bij." 🔙 — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink neemt Ajax als voorbeeld, als hij over PSV spreekt.