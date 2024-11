Negatief transferadvies voor Alex Kroes: 'Ajax moet hoger niveau nastreven'

Mike Verweij denkt niet dat Ajax' technisch directeur Alex Kroes er verstandig aan zou doen om terug te halen van FC Twente. De 21-jarige middenvelder werd in de zomer van 2023 voor een bedrag van negen ton door de Amsterdammers verkocht aan de Tukkers, maar zou door een terugkoopclausule, ter waarde van naar verluidt 5,5 miljoen euro, kunnen terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.

Regeer slaagde er vanuit de jeugdopleiding van Ajax niet in om een vaste basisplaats af te dwingen in de hoofdmacht. Na zijn debuut in Ajax 1, in een met 4-0 gewonnen KNVB-Bekerwedstrijd tegen Barendrecht in december 2021, kwam hij in totaal tot acht wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was Regeer goed voor één doelpunt. Anderhalf jaar geleden haalde FC Twente Regeer naar Enschede. Dit seizoen is de Jong Oranje-international uitgegroeideen vaste waarde op het middenveld van trainer Joseph Oosting.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf gaan Verweij en zijn collega Valentijn Driessen in op de vraag of Ajax er verstandig aan zou doen om de terugkoopclausule in het Twente-contract van Regeer te lichten. "Hij doet het nu goed bij Twente. Als ze dat bij de verkoop hebben afgesproken, dat ze hem terug kunnen kopen. Dan is dat misschien heel verstandig geweest. Maar: of hij het niveau heeft? En of hij Ajax echt veel verder gaat brengen?", vraagt Verweij zich hardop af.

"Het is wel een jongen die de club kent natuurlijk, de opleiding heeft doorlopen", vervolgt Verweij. "Dus ik zou het niet zo'n hele gekke keuze vinden. Youri Baas doet het ook heel goed", stipt de Ajax-watcher aan, om uiteindelijk te concluderen: "Maar uiteindelijk denk ik wel dat Ajax een hoger niveau moet nastreven."

