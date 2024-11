Anco Jansen trekt bijzondere conclusie over Perez, maar Perez trapt vervolgens op de rem

Francesco Farioli lag in zijn eerste maanden als hoofdtrainer van Ajax regelmatig onder vuur vanwege zijn roulatiesysteem en de manier waarop hij zijn ploeg liet spelen, maar het sentiment lijkt inmiddels volledig te zijn gedraaid. Anco Jansen noemt de keuzeheer van Ajax zelfs ‘een speciale trainer’. Zo ver wil Kenneth Perez nog niet gaan.

Ajax hoopte afgelopen zomer een bezem door de selectie te kunnen halen, maar doordat uitgaande transfers in eerste instantie uitbleven, konden de Amsterdammers zelf ook niet in actie komen op de transfermarkt. Farioli had daardoor grotendeels dezelfde selectie als vorig seizoen tot zijn beschikking. Tijdens de voorbereiding grepen echter twee spelers die in het afgelopen seizoen weinig of niet voor Ajax speelden hun kans: Youri Baas en Kian Fitz-Jim. Baas was op huurbasis actief voor NEC, Fitz-Jim keerde vervroegd terug van zijn verhuur aan Excelsior, maar hoefde onder John van ’t Schip niet op veel speeltijd te rekenen.

Artikel gaat verder onder video

Zowel Baas als Fitz-Jim kregen van Farioli het vertrouwen om zich te laten zien en stelden hun trainer niet teleur. Baas is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van Ajax, terwijl Fitz-Jim na zijn hoofdrol tegen PSV ook tegen Maccabi Tel Aviv tot de uitblinkers behoorde. De complimenten zijn echter vooral voor Farioli. “Ik denk ook wel dat je een speciale trainer bent als je een wisselspeler van NEC, een wisselspeler van Excelsior… De wissel van NEC laat je ook nog eens op een andere positie spelen dan bij NEC”, zo zei Jansen donderdagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN. “Ze doen het zó goed. Fitz-Jim vond ik vandaag (donderdag, red.) ook weer hartstikke goed spelen. Dan ben je voor mij wel een speciale trainer.”

Perez trapt op de rem

Volgens Jansen heeft Farioli het ‘toch goed gezien’. “Dat mogen we nu ook wel concluderen. Ik vind dat we hem daar ook wel de credits voor moeten geven, dat het heel knap is”, aldus de oud-voetballer van onder meer FC Emmen. Perez was eerder in de uitzending vol bewondering over Ajax, maar trapt na de complimenten van Jansen toch even op de rem. “Toch even twee weken afwachten. Ik heb nu Feyenoord gezien…”, zo doelt de Deen op de wisselvallige prestaties van de Rotterdammers. Na de overwinningen op Go Ahead Eagles (1-5), Benfica (1-3) en FC Utrecht (0-2) was iedereen vol lof over Feyenoord, maar die prestaties werden gevolgd door een nederlaag tegen Ajax (0-2), een moeizame zege op AZ (3-2) en een pijnlijke verliespartij tegen RB Salzburg (1-3).

Perez vindt het te vroeg om de Ajax-vlag uit te hangen. “Het zijn ook maar drie wedstrijden hè, in acht dagen”, doelt de Deen op de zeges op Feyenoord, PSV en Maccabi Tel Aviv. Hij gaat er dan ook niet in mee dat er bij Ajax sprake is van een ‘langzaam stijgende lijn’. “Heb je Willem II gezien? Heb je Go Ahead-uit gezien? Het is dag en nacht”, zo reageert Perez op presentator Milan van Dongen, die over de ‘langzaam stijgende lijn’ begon. “En dat vind ik bijzonder. Ik kan het me niet heugen dat er eerder zo’n groot verschil was.” Perez is nog wel steeds benieuwd hoe Ajax het doet tegen een ploeg die zich ingraaft. “Je had verwacht dat Maccabi heel verdedigend zou gaan spelen, maar dat deden ze niet omdat ze heel snel 1-0 achter kwamen. Maar daar ben je benieuwd naar, of Ajax tegen bijvoorbeeld een Utrecht, dat wel tactisch vermogen heeft en het voor Ajax aanvallend moeilijk kan maken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk van een Ajacied.