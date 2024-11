Kenneth Perez is compleet verbaasd door Ajax: 'In tien dagen!'

Kenneth Perez heeft donderdagavond na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv (5-0) zijn verwondering én bewondering uitgesproken over de Amsterdammers. De Deen zag zijn oude club anderhalve week geleden nog een teleurstellende pot op de mat leggen tegen Willem II, maar ziet dat Francesco Farioli en zijn manschappen nu niet meer te stoppen lijken.

Ajax beleeft een opmerkelijk derde blok van het seizoen. De Amsterdammers wonnen in de aanloop naar de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV weliswaar ‘gewoon’ van Heracles Almelo, Qarabag en Willem II, maar maakten in geen van die wedstrijden een overtuigende indruk. Het vertrouwen in een goed resultaat tegen Feyenoord en PSV was dan ook niet heel groot bij de achterban, maar de ploeg van Farioli verbaasde vriend en vijand door eerst Feyenoord aan de kant te zetten in de eigen Kuip en een paar dagen later de regerend landskampioen te trakteren op de eerste nederlaag van dit seizoen in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Ajax gaf de overwinningen op Feyenoord en PSV donderdagavond een passend vervolg door niets heel te laten van Maccabi Tel Aviv. “Ze zijn in bloedvorm. Ajax is echt in bloedvorm. Godts speelde weer heel erg goed, Taylor speelde goed”, zo zei Perez dan ook in het programma Voetbalpraat van ESPN. De Deense oud-voetballer van onder meer Ajax, AZ, FC Twente en PSV kan amper bevatten wat de Amsterdammers in nog geen twee weken tijd voor elkaar hebben gekregen. “Hebben jullie weleens gehad dat je op een zondag tien dagen geleden best wel slecht voetbalt en dat je dan tien dagen later, nou… Alsof niks jou kan stoppen”, zo sprak hij zijn verwondering uit over Ajax, dat vrijwel iedereen op het verkeerde been heeft gezet in de thuiswedstrijd tegen Willem II.

LEES OOK: Na Ajax - Maccabi Tel Aviv gaat het over slechts één speler

Perez haalt uitspraak Kwakman over Ajax aan

Het thuisduel met Willem II volgde drie dagen na het bezoek aan Qarabag in de Europa League. Farioli rouleert al het hele seizoen, maar baarde desondanks opzien door zijn opstelling op liefst tien plekken te wijzigen. De Italiaan liet zijn ploeg bovendien aantreden in een formatie met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. Ajax opende dankzij een snelle goal van Davy Klaassen de score, maar maakte vervolgens vooral in aanvallend opzicht een matige indruk. Kees Kwakman had na afloop van het duel met Willem II geen goed woord over voor het optreden van de Amsterdammers. “Ik kijk gewoon even als voetballiefhebber naar deze wedstrijd, zonder naar de uitslag te kijken. En dan zeg ik: deze anderhalf uur krijg ik nooit meer terug, ik had iets anders kunnen doen. Het was verschrikkelijk”, aldus de analist.

Nog geen twee weken later is het sentiment rond Ajax dus volledig gedraaid, na de zeges op Feyenoord, PSV en Maccabi Tel Aviv. Perez is vol bewondering over de hoofdstedelingen, waar iedereen plezier lijkt te hebben. “Ze hebben allemaal lol met elkaar. Ze vinden het allemaal geweldig, of ze nou de negende of achttiende speler zijn. In tien dagen! Het is echt tien dagen geleden dat Kwakman zijn anderhalf uur terug wilde. En nu zit er geen rem op”, zo sprak de Deen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk van een Ajacied.