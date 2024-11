Angela de Jong is Vandaag Inside, maar vooral het gedrag van Wilfred Genee, spuugzat

Voor Angela de Jong is de lol er wel af met Vandaag Inside. De journaliste is van mening dat de chemie weg is en de makers van het programma er niet voor het programma zitten, maar voor zichzelf. Ze haalt in een podcast van het Algemeen Dagblad stevig uit.

In de AD Media Podcast wordt de rel bij Vandaag Inside uitgebreid besproken. De Jong geeft toe dat ze er wel een beetje klaar mee is: "Je merkt wel als kijker al een poosje dat de mannen zichzelf inmiddels belangrijker vinden dan het programma. En dat is wel de dood in de pot. Dat maakt dat de chemie gewoon weg is tussen die drie. Dat vind ik echt jammer, want ik zie mezelf wel als betrekkelijke fan van het programma", legt De Jong uit.

De kritiek van De Jong richt zich tot Johan Derksen, maar met name tot Wilfred Genee. Derksen wordt door de journaliste verweten dat hij vindt dat het 'zijn show' moet zijn. Genee wordt verweten dat hij op een uiterst vervelende manier aan het muiten is: "Wilfred die zit daar gewoon gefrustreerd te wezen, want die wil meer dan alleen Vandaag Inside. Hij begint iedere aflevering wel een keertje over Showbird", doelt De Jong op het bedrijf waar de presentator belangen in heeft.

© Vandaag Inside

De journaliste vervolgt: "Het gaat over de badjassen en de mokken en alles en over dat liedje van hem, tot vervelens aan toe. Je merkt gewoon dat hij aan het muiten is. Hij is gewoon andere dingen aan het zoeken om voor hem dat programma nog leuk te houden, want dan verdient hij er gewoon op een andere manier veel geld aan", legt ze uit.

Vandaag Inside is niet meer zoals het was, vindt De Jong: "Want de één neemt zichzelf veel te serieus en de ander is ook met andere belangen bezig. Het hele programma zit vol met belangen. Dus het is gewoon niet meer leuk", is haar conclusie.

