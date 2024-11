AZ houdt punt over aan EL-ontmoeting met Osimhen, Ziyech en Mertens

AZ heeft donderdagavond in eigen huis gelijkgespeeld tegen Galatasaray (1-1) in de Europa League. zorgde na twee minuten voor het perfecte begin van de wedstrijd voor de Alkmaarders, maar door een eigen doelpunt van Peer Koopmeiners vlak voor rust eindigde het duel uiteindelijk in een gelijkspel.

Bij AZ keerden weer wat sterkhouders terug in de basis donderdagavond. Zo keerden Jordy Clasie, Ruben van Bommel, Mayckel Lahdo en Seiya Maikuma terug in de basis in vergelijking met de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van afgelopen weekend. Koopmeiners schoof vanaf het middenveld een linie terug omdat Jelle Goes nog geen twee wedstrijden binnen een week kon spelen. Met Galatasaray trof AZ de nummer drie van de competitiefase Europa League. Cim Bom Bom lijkt zich enorm thuis te voelen op het tweede Europese toernooi. De Turkse grootmacht kwam al twintig keer uit in de Champions League, maar wist daarin in 30 van de laatste 35 duels niet te winnen.

AZ startte furieus tegen de koploper van de Turkse Süper Lig. Binnen twee minuten prikte Mijnans de bal al binnen nadat Maikuma nog was gestuit door Galatasaray-doelman Fernando Muslera. De treffer viel na 1 minuut en 26 seconden en daarmee verbeterde AZ het record van snelste Europese doelpunt, dat eerder dateerde van 4 november 2004, toen Stein Huysegems al na drie minuten de score opende tegen AJ Auxerre (2-0).

Galatasaray kwam in grootse vorm en met een serie van veertien ongeslagen duels naar Alkmaar, maar ontsnapte in minuut negen aan de 2-0, toen eerst Van Bommel tegen Muslera aanschoot en Lahdo de rebound niet tussen de palen kreeg. Nadat AZ met moeite twee corners verwerkte, leidde de tweede hoekschop wel tot een messcherpe counter die door Lahdo net niet goed werd afgewerkt. AZ kreeg sowieso de beste kansen in de eerste helft. Galatasaray was via Victor Osimhen wel een paar keer dreigend, maar kreeg geen grote kansen. Dat was ook de kopbal van de Nigeriaanse aanvaller vlak voor rust niet. Helaas werkte Koopmeiners de bal, die ongelukkig tegen zijn lichaam kwam, pas achter de doellijn weg. Het horloge van de Roemeense scheidsrechter Horatju Mircea Feşnic werkte niet goed of gaf althans geen doelpunt aan. Via de VAR kwam de gelijkmaker toch op het scorebord. Een behoorlijke tegenvaller voor AZ, dat een puike eerste helft speelde.

Clasie en Van Bommel bleven na de pauze achter in de kleedkamer. Dave Kwakman en Ernest Poku vervingen hen. Niet veel later ontsnapte AZ aan een snelle tegengoal. Michy Batshuayi en Osimhen kregen de bal koppend niet langs doelman Jeroen Zoet. Onderbreking of niet, de wedstrijd ging in hetzelfde tempo op en neer na de hervatting. Toch kon ‘Gala’ het initiatief steeds meer naar zich toe trekken. Het gaf nog maar eens aan hoe belangrijk Clasie nog steeds voor dit AZ is. Zoet diende vaker in actie te komen en had geluk dat Abdülkerim Bardakci de bal tegen de paal kopte. In de slotfase had scheidsrechter Feşnic het lastig met veel gele kaarten, invaller Kees Smit kreeg er zelfs twee. Tegen tien man leek Osimhen alsnog de winnende te maken, maar de aanvaller stond buitenspel. AZ staat na dit gelijkspel op een voorlopige 15e plek, met zeven punten uit vijf wedstrijden.