AZ boekt eerste overwinning in Eredivisie sinds 20 september

AZ heeft eindelijk weer eens gewonnen in de Eredivisie. Bij het eveneens geplaagde Sparta boekte de ploeg van Maarten Martens een benauwde 1-2 zege. De teruggekeerde Maurice Steijn leed hierdoor alweer zijn tweede nederlaag in evenzovele duels bij de Kasteelclub, die thuis nog geen competitiewedstrijd wist te winnen dit seizoen.

Op Het Kasteel stonden twee geplaagde ploegen tegenover elkaar. Zowel Sparta als AZ wist in de laatste zes Eredivisieduels niet tot winst te komen en won voor het laatst in september. Sparta klopte RKC Waalwijk op 21 september en AZ won een dag eerder met dezelfde cijfers bij PEC Zwolle.

Artikel gaat verder onder video

Bij Sparta leidde de ondermaatse prestaties mede tot het ontslag van trainer Jeroen Rijsdijk. Na zijn herintreden bij Sparta was het voor Maurice Steijn weer zijn eerste thuiswedstrijd bij de Spartanen. AZ werd geplaagd door een blessuregolf, maar kon weer beschikken over Bruno Martins Indi, Mees de Wit, Jordy Clasie en Ruben van Bommel. Zij konden allemaal weer plaatsnemen op de reservebank. Daar stond wel de absentie tegenover van de geblesseerde Rome Owusu-Oduro. Hierdoor kon de in de zomer aangetrokken Jeroen Zoet voor de tweede keer dit seizoen zijn opwachting maken onder de lat.

Voor Sparta had het duel met AZ een bijzonder tintje. 24 November is namelijk de geboortedag van Jules Deelder één van de meest fervente en beroemdste Sparta-supporters. De markante Rotterdammer was eerder lid van Sparta dan dat de voormalig nachtburgemeester van Rotterdam werd ingeschreven bij de burgerlijke stand. Als eerbetoon speelde Sparta met een silhouet van Deelder op de shirts en prijkte op de aanvoerdersband bij doelman Nick Olij een foto van de dichter.

LEES OOK: Ajax en AZ ontvangen serieuze waarschuwing: 'Het beest is terug'

Waar het in De Kuip een dag eerder bij Feyenoord – SC Heerenveen nog koud, winderig en nat was, scheen een dag later in Rotterdam-West een heerlijk najaarszonnetje. Dat speelde Sparta-doelman Nick Olij, eerder deze week nog op pad met het Nederlands elftal, danig parten. De goalie verkeek zich door de laagstaande zon volledig op een schot van Peer Koopmeiners. De AZ-middenvelder had juist van broer Teun nog het advies gekregen om meer van afstand op doel te schieten. Lang bleef de voorsprong van de bezoekers niet staan, want zeven minuten later egaliseerde Tobias Lauritsen alweer. Er was toen net iets meer dan een kwartier gespeeld en de twee treffers leken een opmaat voor een bijzonder leuk vervolg. Dat viel behoorlijk tegen. De wedstrijd kabbelde maar een beetje voort. De enige opwinding was rond het half uur toen de debuterende Patrick van Aanholt via een verdediger de buitenkant paal raakte en Lauritsen uit de aansluitende corner de lat.

In de tweede helft zakte het spelpeil naar een bedenkelijk niveau. Hoogtepunt waren de wissels aan beide kanten. Zo kwamen bij AZ Martins Indi, Clasie en Seiya Maikuma binnen de lijnen. Bij het ingaan van het slotkwartier kwamen de bezoekers zowaar op voorsprong via oud-Spartaan Sven Mijnans die, via de hand van de wederom niet goed uitziende Olij en de binnenkant paal raak schoot. Via invaller Shunsuke Mito en Pelle Clement kreeg Sparta daarna goede kansen. Op een vrije trap van Julian Baas had Zoet een passend antwoord.

Komende zaterdag gaat Sparta op bezoek bij PEC Zwolle. AZ neemt het donderdag op tegen Galatasary, koploper in de Turkse Süper Lig, in de Europa League en gaat dan proberen om na Fenerbahçe ook de tweede Turkse topclub te verslaan. Volgende week zondag komt dan Heracles Almelo op bezoek in Alkmaar.