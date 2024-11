Bayern München toont zich genadig voor tiental van PSG

Bayern München heeft dinsdagavond in de eigen Allianz Arena met 1-0 gewonnen van Paris Saint-Germain. Na een blunder van de Russische doelman Matvey Safonov was het de Zuid-Koreaan Kim Min-jae die de enige treffer tegen de touwen kopte. Ondanks een overtalsituatie na een rode kaart voor Ousmane Dembélé kort na rust toonde Bayern zich vervolgens genadig voor PSG.

PSG-trainer Luis Enrique had in zijn opstelling enkele verrassingen in petto. Zo stond niet Gianluigi Donnarumma maar Safonov onder de lat bij de Parijzenaars. De 25-jarige Rus kwam afgelopen zomer over van Krasnador. Daarnaast besloot de Spaanse oefenmeester om zonder echte spits te gaan spelen.

Artikel gaat verder onder video

Bayern München begon in eigen huis goed aan de wedstrijd en kreeg via Leon Goretzka en Jamal Musiala al snel enkele mogelijkheden op de openingstreffer. Niet lang daarna ondernam ook PSG een eerste doelpoging, maar een schot van Dembélé werd geblokt. Zowel Bayern München al PSG bleef op zoek gaan naar de openingstreffer, maar verder dan wat speldenprikjes kwamen de beide ploegen niet.

Vlak voor rust wist Bayern München de score te openen. De Russische doelman Safonov tastte mis bij een corner van Kimmich, waarna de bal voor de voeten van Kim Min-jae terechtkwam. Voor de Zuid-Koreaanse verdediger een buitenkansje, want van dichtbij hoeft hij alleen nog maar zijn hoofd tegen de bal te zetten: 1-0. Wel volgde er nog een VAR-check voor een mogelijke overtreding op Safonov, maar de treffer bleef staan.

Het scheelde niet veel op Der Rekordmeister had kort voor de thee al een 2-0 voorsprong te pakken. Kingsley Coman spurtte ervandoor en besloot met Marquinhos in zijn rug om te gaan stiften. Helaas voor Bayern en de Fransman ging de bal nipt over Safanov, maar ook over het doel van de Parijzenaren.

In de tweede helft probeerden de bezoekers wat meer van zich af te bijten. Dembélé was hierbij de gevaarlijkste man aan Franse zijde. Zo krijgt hij kort naar rust een grote mogelijkheid, die ternauwernood wordt geblokt. Na 56 minuten werden de kopzorgen van Luis Enrique en de zijnen alleen maar groter. Dembéle, die voor rust geel kreeg vanwege aanmerkingen op scheidsrechter István Kovács, ontving een tweede gele kaart vanwege een overtreding op Bayern-speler Alphonso Davies.

Voor Bayern München was dit de reden om de touwtjes nog wat steviger in handen te nemen. Niet lang na de ontstane overtalsituatie kreeg de thuisploeg enkele mogelijkheden om alsnog op 2-0 te komen. Musiala zag een schot van dichtbij geblokt worden, waarna Kane besloot af te leggen op Coman. De Franse buitenspeler jaagde de bal echter over.

De ploeg van trainer Vincent Kompany, sinds de man meer-situatie heer en meester in de Allianz Arena, bleef genadig voor de Franse kampioen. Iets meer dan een kwartier voor tijd was er een dot van een kans voor Musiala. De Duitse middenvelder schoot op aangeven van Davies voor de rand van de zestien op de paal. Een schot waar de Russische doelman Safanov nog met zijn vingertoppen aanzat.

In de slotfase was het wachten op de definitieve genadeklap voor PSG, maar die kwam er maar niet. Ook invaller Serge Gnabry kreeg nog een mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar de Duitser kwam net niet bij een voorzet van de ook ingevallen Thomas Müller. In de blessuretijd drong PSG nog wel aan voor een gelijkmaker, maar gescoord werd er niet meer. Zodoende bleef het bij die ene treffer van Kim Min-jae vlak voor rust.