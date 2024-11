Woerts richt zich tot Nijhuis: ‘In Nederland word je gestraft’

Chris Woerts heeft Bas Nijhuis op X bedankt voor een tip. De sportmarketeer, die drie liter Coca-Cola op een dag drinkt, heeft van de scheidsrechter te horen gekregen dat hij de frisdrank in Duitsland voor slechts een fractie van de prijs kan kopen.

Woerts zorgde vorige week voor grote verbazing bij Vandaag Inside door te stellen dat hij dagelijks liefst drie liter Coca-Cola drinkt. In de uitzending van 6 november stond Wilfred Genee hier nog een keer bij stil, door aan te geven dat hij het eigenlijk nauwelijks kon geloven.

Dat Woerts daadwerkelijk heel veel van de frisdrank drinkt, blijkt wel uit zijn gedrag op X. Toch hakt de prijs van iedere literfles er bij de zakenman flink in, zo schrijft hij. “Ja, mensen, als grootverbruiker van Coca-Cola word je in Nederland gestraft. Bij Jumbo €2,27 en bij Albert Heijn €2,29 per literfles”, beklaagt hij zich.

Gelukkig voor Woerts heeft hij connecties, want Nijhuis, woonachtig in de buurt van de grens met Duitsland, heeft hem geadviseerd in het vervolg zijn cola bij de oosterburen te kopen. “In Duitsland bij Edeka (een Duitse supermarkt, red.) €0,83 per literfles. In Nederland 300 procent duurder. Hoe kan dat?”, vraagt de sportmarketeer zich af. “Bedankt voor de tip, Bas Nijhuis”, eindigt hij. Op de bijgevoegde afbeelding is te zien hoe Woerts vier kratten met ieder twaalf literflessen Coca-Cola uit zijn auto heeft geladen.

Ja mensen als grootverbruiker @CocaCola word je in Nederland gestraft: in Duitsland bij @edeka_gmbh 0,83 cent per literfles. Bij @jumbo 2.27 euro en bij @albertheijn 2.29 euro per literfles! 300% duurder! Hoe kan dat? Maar dank voor de tip #basnijhuis ! @vandaaginside… pic.twitter.com/CSiN6Q7QSo — chris woerts (@cwoconsultancy) November 14, 2024

