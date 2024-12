Danny Buijs tiert richting eigen speler: gescheld hoorbaar op ESPN

Danny Buijs was zaterdagavond woest op een van zijn eigen spelers tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard. De trainer van Fortuna gaf een veeg uit de pan, toen Aiko buitenspel stond bij een kansrijke situatie.

In de 44ste minuut, toen Fortuna met 0-1 aan de leiding ging, verstuurde de van Feyenoord gehuurde Ezequiel Bullaude een steekpass aan Aiko. Die had de nodige ruimte aan de linkerflank, maar stond buitenspel. Buijs liet zich gaan langs de zijlijn; de camera’s en microfoons pikten op dat hij ‘fucking hell man!’ schreeuwde.

Commentator Vincent Schildkamp van Fortuna viel de reactie meteen op. “Kijk eens even naar de reactie van Buijs! Die proeft en voelt dat dit een moment is waarop in aanvallend opzicht misschien weer wat mogelijk was. Dat moment gaat voorbij, want Aiko staat te tukken.”

