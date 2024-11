Deense bondscoach Riemer beleeft bizarre persconferentie

De persconferentie van de Deense bondscoach Brian Riemer na afloop van het Nations League-duel tussen Servië en Denemarken was van korte duur. Al na twintig seconden verliet de 46-jarige oefenmeester de persruimte. Niet omdat hij boos was, maar gewoonweg omdat er geen vragen waren.

Denemarken speelde in de Nations League met 0-0 gelijk tegen Servië. Dat was voor de Denen genoeg om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League. Daarin kan de ploeg uitkomen tegen Portugal, Frankrijk of Duitsland. Denemarken eindigde namelijk net als het Nederlands elftal als tweede in hun poule.

Deense perschef begon nog vol goede moed aan het persmoment. “Goedenavond en welkom bij deze persconferentie. We gaan zo verder met jullie vragen, dus wacht alsjeblieft op de microfoon, geef aan bij welk medium je hoort en stel je vragen aan Brian.” Een ongemakkelijke stilte volgde, waarna de perschef vroeg of er geen vragen waren. Dat was niet het geval, waarna hij de persconferentie met de Deense bondscoach beëindigde. “Oké, bedankt voor vanavond.”

Met twintig seconden was de persconferentie van Riemer mogelijk een van de kortste aller tijden. Overigens is het niet zo dat er vanuit de Deense media geen interesse was voor de prestaties van het nationale team. Deense journalisten konden in de mixed zone spreken met Riemer. De wedstrijd tegen Servië was voor Riemer zijn tweede interland als bondscoach. De 46-jarige oefenmeester werd eind oktober aangesteld als opvolger van Kasper Hjulmand, die na het EK opstapte als bondscoach van Denemarken.

