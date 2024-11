Spanje wint wedstrijd met drie strafschoppen, Sutalo strijdt en bereikt kwartfinale

Kroatië en Denemarken hebben zich als laatste twee landen verzekerd van een plek in de kwartfinale van de Nations League. Zij zijn als nummers twee geëindigd in Groep 1 en Groep 4 van Divisie A. In die groepen eindigden Spanje en Portugal bovenaan, al was dat voor de laatste speelronde al duidelijk. Maandagavond sloot Spanje af met een late en zwaarbevochten zege op Zwitserland, terwijl Portugal een punt pakte in en tegen een strijdend Kroatië.

Spanje - Zwitserland 3-2

In Groep 4 van Divisie A eindigde Spanje bovenaan met zestien punten uit zes wedstrijden. Zwitserland was voor de aftrap al gedegradeerd, maar vocht voor wat het waard was en leed een minimale nederlaag. Spanje mocht na ruim een halfuur aanleggen voor een penalty, nadat Álvaro Morata werd gevloerd door Ricardo Rodriguez. De strafschop werd genomen door Pedri, maar die vond doelman Yvon Mvogo, net als Rodriguez een voormalig PSV’er, op zijn pad. Zwitserland kreeg de bal echter niet uit het strafschopgebied en uiteindelijk was het Yeremy Pino die de trekker overhaalde.

Artikel gaat verder onder video

Via Joël Monteiro, die na een knappe individuele actie de verre hoek vond, kwam Zwitserland in minuut 63 op gelijke hoogte. Halverwege de tweede helft stelde Bryan Gil alweer orde op zaken voor Spanje. Zwitserland gaf zich evenwel niet gewonnen en maakte de 2-2 in minuut 85 uit een penalty: Andi Zeqiri scoorde na een overtreding van Fabián Ruiz op Vincent Sierro. Maar de derde en laatste penalty van de wedstrijd was voor Spanje: Bryan Zaragoza scoorde in de derde minuut van de blessuretijd nadat hij zelf was neergehaald door Sierro.

Kroatië - Portugal 1-1

Kroatië, met Josip Sutalo (Ajax) en Ivan Perisic (PSV) in de basiself, had minstens een punt nodig om zich te verzekeren van de tweede plek. Dat punt kwam er, maar het was Portugal dat op voorsprong kwam. De bezoekers, zonder sterspelers als Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva en Bruno Fernandes in de gelederen (zij kregen rust), openden de score in minuut 33. João Félix werd weggestuurd door een fraaie lange bal van Vitinha, nam de bal zeer behendig aan en verschalkte keeper Dominik Livakovic.

In de tweede helft kwam Kroatië een stuk strijdbaarder voor de dag, op zoek naar het broodnodige doelpunt. Na ruim een uur werd een treffer van Josko Gvardiol afgekeurd wegens buitenspel, maar enkele minuten later wist de verdediger van Manchester City toch nog te scoren. Bij de tweede paal schoot hij binnen na een voorzet van Kristijan Jakic. In de blessuretijd was Kroatië nog dicht bij de winnende treffer. Ante Budimir schoot tegen de paal, terwijl een kopkans voor Sutalo ook geen doelpunt opleverde. Zodoende bleef het bij 1-1; Kroatië eindigt met acht punten op de tweede plek en Portugal is groepswinnaar met veertien punten.