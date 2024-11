Derksen stoort zich kapot en haalt uit: ‘Jij bent alleen maar met jezelf bezig! Geil van jezelf!

Vlak voor de pauze van de vrijdagavonduitzending van Vandaag Inside raakten Wilfred Genee en Johan Derksen in een verhitte discussie. De Snor greep in toen de presentator, voor de zoveelste keer, zijn nieuwe single ‘Zomaar Een Avond In De Kroeg’ promootte.

Genee presenteerde, vlak voor de break, zijn nieuwe merchandise, namelijk een mok. De presentator liet vervolgens zijn nummer horen via de audio van zijn telefoon. “We nodigen jou nooit meer uit als je dit soort gekken dingen gaat zeggen”, reageert Derksen streng. “Dat hebben de jongens van de merchandise allemaal gedaan. Dat is grappig toch?”, antwoordt Genee.

“Ik vind de zelfpromotie van jou stuitend! Het is zeker niet grappig. Zoals jij je eigen liedje zit te pushen… ik vind het echt niet kunnen”, zegt Derksen op zijn beurt. Genee: “Jij was die man die vorige week tegen mij zei dat ik het hier moest zingen, en nu kan dat niet meer?”

De discussie barst los. Derksen: “Ik zei: je moet het niet ergens anders zingen, je moet het bij ons zingen. Maar vervolgens hebben er drie volledige uitzendingen in het teken gestaan van jouw liedje en nu begin je er weer over te zeiken.” Genee dekt zich in. “Ik doe dat voor de jongens van de merchandise. De jongens doen al die dingen voor ons! Dan kun je ook wel eens iets terugdoen!”

“Dat hoort niet in dit programma!”, is Derksen fel. “Dan moeten we ermee stoppen! Ook met die badjassen etc. Al die dingen leveren zij aan, dan moeten we toch ook netjes wat terugdoen?”, blijft Genee van mening. “Ach joh, jij verbergt je nu achter de merchandise. Jij bent alleen maar met jezelf bezig! Jij zal het ongetwijfeld niet verzonnen hebben. Alleen met díe merchandise moet je stoppen. Je bent alleen maar helemaal geil op je eigen liedje. Dat kutliedje”, haalt Derksen uit. “Nu is het weer een kutliedje?”, reageert Genee, terwijl de discussie ten einde komt.

