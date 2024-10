Wilfred Genee verrast door telefoontje: 'Ga je nou boos worden?'

De uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond stond voor een deel in het teken van de nieuwe single van Wilfred Genee, namelijk Zomaar Een Avond In De Kroeg. De presentator zong het liedje live en kreeg ná de uitzending een belletje van zijn moeder. Gast Catherine Keyl schrok héél even van de actie.

Tijdens In de Wandelgangen blikt Genee, samen met gasten Lale Gül, Heleen van Rooyen en Keyl terug op de uitzending, terwijl hij plotseling gebeld wordt en zijn telefoon afneemt. “Ga je nou boos worden op mij?”, vraagt Keyl zich hardop af.

Genee zorgt al snel voor opheldering: “Ik word steeds gebeld door mijn moeder, die kan ik moeilijk laten hangen. Ik bel je zo terug, mam!”, zegt de presentator. “Die heeft zitten kijken, natuurlijk.” Keyl: “Je had moeten vragen hoe ze het vond.” Genee reageert stellig: “Ze zal wel weer zeggen dat ik er moe uitzag. Zo’n dingen zegt ze dan meestal.

