PSV zonder Noa Lang tegen FC Groningen, tweetal keert terug op de bank

PSV begint zaterdagavond zonder aan het thuisduel met FC Groningen. De aanvaller zit zelfs niet bij de selectie van trainer Peter Bosz, in tegenstelling tot de van blessures teruggekeerde en .

Bosz kan zaterdagavond nog altijd geen beroep doen op zijn vaste duo op het middenveld, Joey Veerman en Jerdy Schouten. Daarnaast is ook eerste spits en aanvoerder Luuk de Jong niet van de partij: de 34-jarige aanvaller kampt sinds het Champions League-duel met Girona (4-0 winst) met lichte spierproblemen. Naar nu blijkt zit Lang, die dinsdag nog 77 minuten voor het Nederlands elftal speelde tegen Bosnië-Herzegovina (1-1), helemaal niet bij de groep.

Artikel gaat verder onder video

Walter Benítez verdedigt tegen FC Groningen andermaal het doel van PSV. Voor de Argentijn vormen Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams zoals verwacht de viermansdefensie. Op het middenveld wordt Malik Tillman buiten de basiself gehouden, in plaats van de Amerikaan starten Mauro Júnior, Guus Til en Ismail Saibari. Voorin is Ricardo Pepi, de man in vorm, de verwachte vervanger van De Jong. Vanaf de vleugels wordt de Amerikaan geflankeerd door Johan Bakayoko en Ivan Lang.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Saibari, Til; Bakayoko, Pepi, Perisic

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend. FC Groningen doorbrak in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, een dramatische serie van zes opeenvolgende competitienederlagen. In de eigen Euroborg werd Sparta Rotterdam met 1-0 verslagen door de eerste seizoenstreffer van spits Romano Postema. Ten opzichte van het duel met de Rotterdammers verdwijnen centrale verdediger Marvin Peersman en rechtshalf Jorg Schreuders uit het elftal. Peersman is geschorst, Schreuders is gepasseerd en start op de bank. In hun plaatsen staan Thijmen Blokzijl en Rui Mendes in de basis van Groningen-trainer Dick Lukkien.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Bacuna, Rente, Blokzijl, Prins; Mendes, Hove, Resink, Valente; Van Bergen, Postema

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bosz noemt opvallende naam als ‘beste speler’ van PSV

Peter Bosz vertelt wie hij zag als de beste speler van PSV tegen NAC Breda.