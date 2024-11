FC Utrecht dendert door en neemt tweede plaats weer over van Ajax

FC Utrecht heeft vrijdagavond met een minimaal verschil af weten te rekenen met Heracles Almelo: 1-0. De Amerikaan groeide in de tweede helft uit tot matchwinner voor de ploeg van Ron Jans. Door de zege neemt Utrecht de tweede plaats - in ieder geval voor twee dagen - over van Ajax, dat zondag het uitduel bij FC Twente speelt.

Met een 1-4 overwinning op Sparta Rotterdam zette Utrecht vorige week haar goede vorm door, maar bij de spitsen wil het nog niet vlotten: voor zowel Noah Ohio als David Min dateert hun laatste competitiedoelpunt van meer dan een maand geleden. Zodoende gaf trainer Ron Jans de kans aan Anthony Descotte, die zich geflankeerd zag door basisdebutant Miguel Rodriguez. Bij Heracles, dat vorige week afrekende met NAC (0-2), zag Erwin van der Looi geen redenen om zijn elftal te wijzigen. Zodoende trad keeper Fabian de Keijzer aan tegen de club waar hij meer dan twaalf jaar speelde.

Vroege aftocht Mike van der Hoorn

De 24-jarige doelman moest al vroeg in actie komen op een schot van Yoann Cathline. De bedrijvige linksbuiten kreeg de bal voor zijn voeten na een geblokt schot van Aaronson, maar vond de uitkomende De Keijzer op zijn weg. Met dynamisch spel en handige combinaties oefenden de Domstedelingen in de openingsfase veel druk uit op zijn doel, maar het vizier van de thuisploeg was nog niet goed afgesteld. Voor Mike van der Hoorn gold dit in een meer letterlijke zin: hij kreeg de elleboog van Heracles-spits Luka Kulenovic stevig tegen het hoofd en stond verdwaasd op. De bonkige verdediger probeerde het vervolgens nog tien minuten, maar moest uiteindelijk toch het veld ruimen.

Met zijn aftocht was het openingsoffensief van Utrecht definitief voorbij. Nu was het Heracles dat de aanvallende stellingen met getemporiseerd spel probeerde op te zoeken. De Almelose voorzetten belandden de nodige keren in het overvolle strafschopgebied, maar tot een schot leidde dat nooit. De enige voorzet die tot werkelijk gevaar leidde was een afzwaaier van Mario Engels, die nog bijna bij de verre paal binnenviel. De grootste Utrecht-kans kwam eveneens uit een mislukte voorzet, maar de zwabberbal van Soufian El Karouani werd, zij het met moeite, gepareerd door de Heracles-doelman. De sterkere thuisploeg probeerde te leunen op uitbraakmogelijkheden, maar hun passing was te onnauwkeurig om de tegenstander in de problemen te brengen.

Heracles loert na rust op de counter

In de tweede helft waren de rollen in eerste instantie omgedraaid. Utrecht moest het spel zien te maken, terwijl het felle Heracles loerde op de counter. Dit leidde al snel tot een aardige kans voor Suf Podgoreanu, maar hij vond de vuisten van Vasilios Barkas. Dit leek zowel de Galgenwaard als de Utrechtse veldspelers te laten beseffen dat er meer felheid nodig was om een resultaat uit het vuur te slepen. De felheid leidde echter niet tot beter spel, want er ontspon zich een zeer slordige fase. Ballen werden zo in de voeten van tegenstanders geschoven, maar vervolgens werden de countermogelijkheden ook weer eenvoudig om zeep geholpen.

Aaronson breekt de ban

Het openingsdoelpunt viel dan ook uit een spelhervatting. Bij een corner kreeg Aaronson de bal na een mislukte kopbal met het nodige fortuin terug, waarna de Amerikaan met een lage schuiver de 1-0 aantekende. Invaller Ohio kwam even later goed voor zijn man en had de voorsprong kunnen vergroten, maar liet dit na. De druk op de Heracles-defensie bleef vervolgens hoog, maar de kansen droogden snel op. In de slotfase probeerden de bezoekers nog terug te komen en waren ze meermaals dichtbij. Een inzet van Jizz Hornkamp werd geweldig gepareerd door Barkas, terwijl een schot van Luka Kulenovic de paal teisterde. Een punt zat er voor de Almeloërs echter niet meer in, waardoor Utrecht bovenin volop mee blijft doen.

Paxten Aaronson zet FC Utrecht met wat geluk op voorsprong!🇺🇸#utrher — ESPN NL (@ESPNnl) November 8, 2024

