Maduro in de problemen: Go Ahead Eagles kent geen enkele moeite met Almere City

Go Ahead Eagles heeft weer eens weten te winnen in de Eredivisie en deed dat overtuigend. Er werd met 3-0 gewonnen van Almere City dat een povere indruk maakte en zich steeds meer zorgen moet gaan maken in de strijd om lijfsbehoud. Mats Deijl zorgde met een dwarrelschot voor de openingstreffer waarna zowel Victor als Oliver Edvardsen het net wisten te vinden.

Beide ploegen snakten naar een overwinning in de Eredivisie. Go Ahead Eagles had al vier wedstrijden niet weten te winnen en Almere City heeft alle punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. De eerste helft bood weinig spektakel, maar dat zullen bij Go Ahead niet erg hebben gevonden. In de openingsfase werd een doelpunt van Victor Edvardsen afgekeurd vanwege hands, maar even later werd er alsnog gescoord. Aanvoerder Mats Deijl haalde vanaf een meter of 20 uit en gaf een flinke zwabber aan de bal waardoor Almere-goalie Nordin Bakker op het verkeerde been werd gezet. Almere had weinig in te brengen op de Adelaarshorst en Kowet hoefde daar niet eens goed voor te spelen. Na iets meer dan een half uur spelen verdubbelde Go Ahead de marge. Victor Edvardsen gaf een piekfijne voorzet op Oliver Edvardsen die de bal op knappe wijze tegendraads tegen de touwen kopte.

Artikel gaat verder onder video

Almere stond in de tweede helft voor een flink karwei. Zeker in de wetenschap dat de ploeg van Hedwiges Maduro nog maar zes keer scoorde in twaalf wedstrijden. Alle hoop op een goed resultaat voor Almere werd echter al snel de kop ingedrukt. Na een simpele lange bal kon Oliver Antman de bal breed leggen op Victor Edvardsen die de bal in een leeg doel kon tikken. De schade voor Almere had nog veel verder kunnen oplopen, maar Go Ahead kreeg de vierde er maar niet in. Jakob Breum stuitte van dichtbij op Bakker, een doelpunt van Finn Stokkers werd door de VAR afgekeurd en Victor Edvardsen schoot op de paal en zag een stiftje net voor de doellijn weggehaald worden. Almere had niets in te brengen en zo eindigde het duel in een 3-0 overwinning voor Go Ahead.

Zo wint Go Ahead Eagles eindelijk weer eens een wedstrijd in de Eredivisie na vier wedstrijden zonder zege. Door de overwinning stijgen de Eagles tijdelijk naar een zesde plaats op de ranglijst, maar de concurrentie komt allemaal nog in actie dit weekend. Maduro moet zich echt zorgen gaan maken om zijn Almere. Na een ontluisterend zwak optreden in Deventer staat de club met zes punten nog altijd op de zeventiende plek, een positie die aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie betekent.