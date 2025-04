Studio Vandaag Inside komt niet meer bij na ‘ordinaire’ beelden Kees Jansma

De studio van Vandaag Inside is vrijdagavond niet meer bijgekomen na het zien van beelden van Kees Jansma die een worstenbroodje at op de tribune bij RKC Waalwijk – FC Utrecht (0-4). Johan Derksen stelt dat de voormalig perschef van Oranje altijd met zijn mond open eet, terwijl Hélène Hendriks een anekdote vertelt over Europa League-avonden met Jansma en Wim Kieft.

In de uitzending van Vandaag Inside van vrijdag werd er een discussie gevoerd over lintjes, een andere term voor een Koninklijke onderscheiding. In het verleden kreeg Jansma er eentje uitgereikt, met behulp van Derksen, die een brief schreef om hem aan te dragen. “Heb je er ook bijgezet dat hij vrij opzichtig en ordinair zit te eten?”, vraagt Wilfred Genee zich vervolgens af. “Dat hij altijd met open mond zit te vreten”, zegt Derksen lachend.

Terwijl De Snor dat zegt, verschijnen er stilstaande beelden van Jansma op de tribune bij RKC Waalwijk – FC Utrecht in beeld, waarop te zien is hoe hij opzichtig een worstenbroodje aan het eten is. “Hij zat net bij RKC – Utrecht en daar hadden ze hem vol in beeld”, zegt Genee, terwijl de studio in lachen uitbarst. “Dat is toch lekker, hij geniet ervan”, geeft Hendriks aan. “Kees steekt echt alles in zijn mond, maakt hem geen reet uit”, stelt René van der Gijp. “Zijn vrouw weet dit natuurlijk niet, dus hij dacht: ze is er niet bij, nu kan ik effe… Hier, kijk nou toch eens”, voegt Genee er nog aan toe.

Jansma bleef maar eten op Europa League-avonden

Jansma zat in het verleden vaak bij Veronica als analist bij Europa League-wedstrijden. “Hij ging zo vaak bij het buffet langs, die mensen stonden gewoon nee te schudden”, herinnert Van der Gijp zich. Ook Hendriks heeft vervolgens nog een anekdote over Europa League-avonden met Jansma. “Het begon dan bij het diner”, begint de sportpresentatrice. “Halverwege, na de eerste wedstrijd, kwam er nog een bord. Halverwege de tweede wedstrijd kwam het bruine fruit en dan lag er nog allemaal snoep. Wim (Kieft, red.) en Kees allebei, aan het einde van de avond zaten ze achterover, die konden niet meer. Dan moesten we nog gaan nabeschouwen”, besluit ze haar verhaal. Van der Gijp voegt eraan toe dat Jansma ook voor zijn worstenbroodje bij RKC gewoon heeft gedineerd. “Die gooit ‘ie nog even extra naar binnen.”

VIDEO: Vandaag Inside lacht om beelden van Kees Jansma die opzichtig een worstenbroodje naar binnen propt