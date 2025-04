Johan Derksen beledigt Yves Berendse - de zanger neemt vervolgens een 'verstandig' besluit

Yves Berendse lijkt totaal niet onder de indruk van de kritiek van Johan Derksen én Valentijn Driessen aan zijn adres. Zowel de televisiepersoonlijkheid als de verslaggever van De Telegraaf haalden in de afgelopen maanden hard uit naar de 31-jarige Haarlemmer, maar in gesprek met het weekblad Party wil hij er geen woorden aan vuil maken.

Berendse begon al op jonge leeftijd met zingen, maar won vorig jaar pas aan populariteit. In 2024 ging zijn in 2023 uitgebrachte nummer Terug in de tijd viraal op TikTok, waarna het in de Nederlandse Top 40 terechtkwam en daarin reikte het zelfs tot de eerste plek. In de Single Top 100 behaalde de single eveneens de toppositie. Derksen en Driessen moeten echter niets hebben van de zanger. De verslaggever van De Telegraaf haalde vorig jaar plots hard uit naar Berendse. “Die Yves Berendse! Ah, wat een glijer is dat zeg! Hij was bij ons een dorp verderop, had hij een optreden in De Lier enzo, daar was een of ander botenfestival of weet ik veel wat. Hij werd daar ook geïnterviewd, van: De Lier zou hij nooit meer vergeten”, zo wordt Driessen geciteerd door Mediacourant.

De woorden van Berendse schoten bij Driessen in het verkeerde keelgat. “Wat een gigantische slijmjurk, zeg! Hij weet nú al niet meer wat waar het ligt! Echt ongelooflijk zeg”, zo klonk het. Driessen kon in Vandaag Inside op bijval rekenen. Derksen liet vorige maand blijken evenmin fan te zijn van de Haarlemmer. “Ik vind die Berendse zó’n naar jochie. Die Berendse! Die kop van die Berendse! Ik kan er niet tégen. En die liedjes van die man… En dan die hysterische vader erbij!”, zo wordt ook Derksen geciteerd door Mediacourant. Derksen vindt de twee ‘echt een verschrikkelijk soort mensen’. “Ach, wat een verschrikking die Berendse. Als ik die kop zie, dan schakel ik al door.” Wilfred Genee nam het vervolgens nog wel voor hem op - ‘echt een aardige gozer’ - maar Driessen, die toen ook aan tafel zat, liet opnieuw zijn mening horen. “Ik heb precies hetzelfde over die jongen gezegd en daar is hij toch wel helemaal door van de kaart. Hier kan hij echt niet van slapen en z’n vader ook niet.”

Maar Berendse lijkt er helemaal niet zoveel waarde aan te hechten. Volgens Mediacourant is de zanger in gesprek met het weekblad Party wél bereid om uitgebreid terug te blikken op de sneer die hij twee jaar geleden uitdeelde aan Ferry Doedens, maar wil hij niet reageren op de uitspraken van Derksen en Driessen. “Het lijkt erop dat Yves is ingefluisterd dat hij dat beter niet kan doen om een tegenreactie te voorkomen”, schrijft Mediacourant, waarop de site het weekblad citeert. “Yves Berendse zelf is verstandig en reageert niet op de kritische geluiden van Valentijn Driessen en Johan Derksen.”

‘Luizenleventje’

De uitlatingen van Derksen over zijn vader lijken de zanger daarentegen wél dwars te zitten. In hetzelfde interview zegt hij namelijk: “Ik heb een fantastische jeugd gehad, dankzij twee heel lieve ouders die me veel liefde hebben gegeven. Er is nog nooit iets heel ergs gebeurd in mijn leven en dat klop ik meteen even af. Tot nu toe heb ik een luizenleventje gehad. Natuurlijk denk ik daar weleens over na. Hoe ga ik ermee om als een van mijn ouders komt te overlijden? Ook heb ik nog een heel lieve oma die al over de tachtig is. (…) Het is me tot nu toe allemaal voor de wind gegaan en ik hoop natuurlijk dat dat nog lang zo blijft.”

