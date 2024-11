Kraay jr. neemt het op voor verguisde Ajax-speler: ‘Dan ben je gewoon een zielepoot’

Hans Kraay junior is klaar met de kritiek op . De Engelsman kwam vorig seizoen in januari naar Ajax en wist geen indruk te maken. Dit seizoen is het echter volledig anders, dus is het volgens Kraay jr. tijd dat de criticasters hun kritieken laten varen.

Ajax wist afgelopen week twee topduels te winnen. Afgelopen woensdag werd Feyenoord in De Kuip met 0-2 verslagen, terwijl drie dagen later ook drie punten werden behaald in eigen huis tegen PSV (3-2). Belangrijke schakel in beide zeges was Henderson, die afgelopen seizoen niet deed waarvoor hij was gehaald. “We weten allemaal van hem dat hij niet superfit bij Ajax kwam”, begint Kraay jr. in de rubriek Bellen met… van ESPN.

“We wisten van hem dat hij best een behoorlijk salaris verdiende en nog steeds trouwens”, blikt de analist terug. “Hij is door 95 procent van ons helemaal naar de gallemiezen geschreven en gepraat. Ik heb hem zelf een keer face-to-face gevraagd waarom hij zoveel ballen breed speelde.”

Klaar met kritiek op Henderson

Inmiddels heeft Henderson dus helemaal zijn draai gevonden bij Ajax. “Als je nu niet over de kritiek heen kan stappen als criticaster, dan ben je gewoon een zielepoot”, is Kraay jr. duidelijk, die ziet dat de Engelsman een stuk beter aanspeelbaar is voor de verdedigers. “Maar hij speelt nu zelf ook 70% van de ballen vooruit. Op dit moment is hij superfit. Het lijkt wel of hij in alles sneller is dan een half jaar geleden. Hij denkt sneller, hij speelt sneller en hij was geweldig tegen PSV.”

