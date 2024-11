Onderbelichte Ajax-uitblinker krijgt groot compliment: 'Écht een zekerheidje'

Het optreden van Ajax in de topper tegen PSV (3-2 winst) leidt tot Amsterdamse dominantie in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Arie Haan, die meer dan honderd wedstrijden speelde voor de Nederlandse recordkampioen, is lovend over , , , én . Vooral Baas kan op de nodige complimenten rekenen.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Baas zou uitgroeien tot belangrijke kracht bij Ajax, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De linkspoot kwam in het vorige seizoen nog op huurbasis uit voor NEC, waar hij zeker niet altijd een basisplaats had. Toen De Telegraaf meldde dat Ajax niet op zoek ging naar een nieuwe linksback en Baas de kans zou geven om zich in het elftal te spelen, reageerde de achterban dan ook verrast. Maar de 21-jarige verdediger uit Oostvoorne betaalt het vertrouwen van trainer Francesco Farioli meer dan terug.

Na twee uitstekende wedstrijden tegen Feyenoord en PSV vindt Baas zich terug in het Elftal van de Week van De Telegraaf. “Baas van Ajax, daar hoor ik nooit zoveel over qua publiciteit, maar dat is nou zo’n speler waarvan je als trainer weet dat hij altijd een zesje speelt en wellicht nog hoger. Écht een zekerheidje en hij is nog jong, hè”, zo vertelt Haan, die 35 interlands speelde voor het Nederlands elftal. De voormalig profvoetballer zag Baas samen met Hato al een belangrijke rol vervullen in De Klassieker tegen Feyenoord. “Hij was steeds op de kant van Hato, waardoor je die snelle Osman van Feyenoord toen niet gezien hebt. Die twee deden dat heel goed samen. Hij is in beginsel een heel simpele, betrouwbare speler, maar dat hij hele grote stappen maakt, blijkt uit het feit dat hij nu ook het middenveld durft in te dribbelen.”

Complimenten voor Hato, Fitz-Jim en Henderson

En volgens Haan ‘moet je dan iets kunnen’, ‘als je naast Sutalo speelt…’, waarmee hij lijkt te willen zeggen dat hij nog altijd niet overtuigd is van de Kroaat. Hato kan daarentegen eveneens op complimenten rekenen na zijn optreden in de toppers tegen Feyenoord en PSV. “Hij was deze twee wedstrijden fantastisch. Er was een periode dat ik hem wat vinder vond en toen had ik zo de indruk dat hij het idee had dat hij er al was. Het kwam allemaal niet verder. Hij heeft zich herpakt en draait weer naar dat niveau waarmee hij in het begin zoveel lof oogstte, maar dan nu beter natuurlijk”, aldus Haan, die Hato zag scoren tegen Feyenoord en een ‘geweldige’ assist zag leveren tegen PSV.

Het middenveld van Ajax stond in de thuiswedstrijd tegen PSV opnieuw als een huis, zo zag ook Haan. Farioli moest ten koste van De Klassieker één wijziging doorvoeren (Kenneth Taylor voor Fitz-Jim), maar laatstgenoemde maakte opnieuw een behoorlijke indruk. “Aan de bal vind ik hem een heerlijke voetballer, die durft te spelen, een mannetje voorbij te gaan. Dat moment even tiktak, waarbij hij heel snel weg was met die bal tussen de voetjes: die jongen heeft wat”, zo leest het. Complimenten zijn er ook voor Henderson. Sterker nog: de Engelsman is Haan zijn speler van de week. “Hij regelde álles. PSV probeerde hem de tweede helft vast te zetten, maar ook daar onttrok hij zich weer aan. Hij doet nu echt waar Ajax hem in de winter voor gehaald heeft. Organiseren, vrijlopen, het spel verplaatsen op tempo, medespelers helpen. Hij zat overal bovenop. Dat is niet te missen.”

Ajax-invaller maakt indruk

Baas, Hato, Fitz-Jim en Henderson; al vier spelers die het Elftal van de Week van De Telegraaf hebben gehaald. Daar blijft het niet bij. Godts moest weliswaar genoegen nemen met een invalbeurt, maar had niet lang de tijd nodig om het spel naar zich toe te trekken. “Godts vind ik een geweldig spelertje en er zijn weinig die als invaller de bal van hem zo afmaken als hij deed bij die 3-2. Ik heb ze vaak mis zien gaan, op zo’n moment. Hij neemt ongelooflijk veel risico’s in zijn spel, maar ik kan me herinneren: alle grote spelers namen zoveel risico’s toen ze jong waren”, aldus Haan.

Tóch een PSV-speler in Elftal van de Week

Opvallend is de ‘basisplaats’ voor PSV-doelman Walter Benítez in het Elftal van de Week. De Argentijn had weliswaar een aantal goede reddingen, maar ging in de aanloop naar de winnende van Godts in de fout door Malik Tillman aan te spelen terwijl de Amerikaan vol onder druk werd gezet. Volgens Haan voorkwam Benítez echter een grotere nederlaag voor PSV. In het Elftal van de Week van het Algemeen Dagblad zien we geen PSV’ers terug, wél drie Ajacieden. Naast Baas en Hato heeft ook Fitz-Jim een plekje weten te bemachtigen. Baas zijn optreden tegen de regerend landskampioen wordt beoordeeld met een 7,5, Hato krijgt een 8. Dat laatste cijfer ontvangt ook Fitz-Jim ‘voor zijn energieke optreden in de topper tegen PSV’. Het spelersklassement wordt overigens nog altijd aangevoerd door een PSV’er, namelijk Olivier Boscagli. De top vijf wordt gecompleteerd door Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Feyenoord), Walter Benítez en Malik Tillman (beiden PSV).

