Omstreden Ajax-aanwinst rekent af met kritiek: 'Een grandioze week gehad'

Het kan momenteel niet op voor . De Engelsman was tijdens zijn eerste maanden na zijn entree bij Ajax meermaals het mikpunt van kritiek, maar na zijn ijzersterke optredens tegen Feyenoord en PSV is het sentiment helemaal gedraaid. Volgens Pieter Zwart kan de middenvelder terugkijken op een ‘grandioze week’, waarin hij heeft laten zien niet alleen in defensief opzicht, maar ook offensief heel erg belangrijk te zijn voor zijn ploeg.

Ajax haalde Henderson in januari van dit jaar met veel bombarie binnen. De middenvelder had Liverpool, waarmee hij in 2019 de Champions League had gewonnen en een jaar later kampioen van Engeland werd, een paar maanden eerder nog ingeruild voor een avontuur in Saudi-Arabië. Dat mondde echter uit in een teleurstelling. Henderson stond na een halfjaar alweer te trappelen om terug te keren naar Europa. Ajax bood hem die kans. Henderson hoopte zich in de Eredivisie in de Engelse EK-selectie te kunnen spelen, maar na een moeizame periode, waarin hij kampte met blessureleed en sportief zijn stempel niet kon drukken, moest hij door die wens een streep zetten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Pasveer haalt uit: 'Schandalig hoe de buitenwereld over hem praat, hij maakt Ajax en het Nederlandse voetbal beter'

Een paar maanden later is alles anders. Henderson is de ‘onbetwiste’ leider van dit Ajax, zo schreef Willem Vissers in de nasleep van Ajax - PSV. De verslaggever van de Volkskrant is niet de enige die vol bewondering naar het optreden van Henderson in de topper heeft zitten kijken. Kenneth Perez was zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend van ESPN eveneens lovend, terwijl Rafael van der Vaart later in Studio Voetbal zelfs zei dat Henderson ‘van levensbelang’ is voor dit Ajax. Zwart kan er eveneens niet omheen. “Henderson heeft echt een grandioze week achter de rug”, zo zegt de hoofdredacteur van Voetbal International in de nieuwste aflevering van VI ZSM.

LEES OOK: Perez ziet enorm verschil tijdens Ajax - PSV en pakt één speler hard aan: 'Toppunt van onkunde'

Henderson nam Ajax zowel in De Klassieker tegen Feyenoord als in de kraker tegen PSV bij de hand. “Hij is heel veel bekritiseerd na zijn komst, ook omdat de verwachtingen in eerste instantie heel hoog opgepompt werden en dat je daarna teleurgesteld bent dat Jordan Henderson Jordan Henderson is”, zo vervolgt Zwart. “Alleen heb je nu wel gezien dat zo’n speler in zulke wedstrijden een gigantische waarde heeft en dat hij gigantische stabiliteit geeft aan dit elftal, zowel door defensief zijn rol te vervullen als offensief steeds een vrije man te worden.” Waar Ajax er in De Klassieker nog veelvuldig voor koos om zich via de lange bal op Wout Weghorst onder de druk van Feyenoord uit te spelen, slaagde het er tegen PSV in om via Henderson de vrije man op het middenveld te vinden. “Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het drukzetten door PSV, hoe dat georganiseerd is en wat Ajax daar tegenover stelde”, aldus Zwart.

Pierre van Hooijdonk keek zaterdagavond tijdens Ajax - PSV vol verbazing naar de volop druk zettende en jagende Henderson. De voormalig Liverpool-aanvoerder had daarmee een aandeel in de winnende treffer van Mika Godts. Henderson zette fanatiek druk op PSV-doelman Walter Benítez, die middenvelder Malik Tillman inspeelde terwijl hij op de huid werd gezeten door Kenneth Taylor. Tillman legde de bal vervolgens panklaar voor Godts, die daar wel raad mee wist en Ajax een heerlijke overwinning schonk.

Jordan Henderson was de afgelopen week de beste bij Ajax Laden... 95.9% Eens 4.1% Oneens 147 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.