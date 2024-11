Pasveer haalt uit: 'Schandalig hoe de buitenwereld over hem praat, hij maakt Ajax en het Nederlandse voetbal beter'

Doelman noemt het 'schandalig' hoe er wordt gesproken over zijn Ajax-ploeggenoot . De 34-jarige Engelsman krijgt regelmatig kritiek in de media, maar zijn belang voor zowel zijn club als het héle Nederlandse voetbal wordt volgens Pasveer behoorlijk onderschat.

In een interview met het Algemeen Dagblad zegt Pasveer dat hij zich als routinier - de keeper blaast volgende week 41 kaarsjes uit - 'verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van de club'. Vorig seizoen kwam de doelman mede door een knieblessure geen enkele keer in actie voor de Amsterdammers en was het daarom lastiger om 'het podium te pakken'. Inmiddels ziet Pasveer dat het 'minder nodig' is om zich als leider op te werpen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jordan Henderson plots gelinkt aan spoedig vertrek bij Ajax: 'Hij past hier perfect'

"Er is een kentering gaande. Dat stemt mij heel positief. De staf heeft een plan en is duidelijk", zegt Pasveer. "Jordan Henderson wordt daar ook heel erg in onderschat. Als je kijkt hoe de buitenwereld over een speler praat die zo veel heeft bereikt... Ik vind dat schandalig, echt schandalig", aldus de sluitpost.

LEES OOK: Jordan Henderson rent in minuut 78 plots schreeuwend op ploeggenoot af

"Jordan is een legende die bij Liverpool jonkies liet excelleren en nu Ajax en het Nederlands voetbal beter maakt. En kijk hoe hij hier wordt afgeserveerd. Denk je dat dit hem stimuleert reclame te maken voor de eredivisie, als hij ernaar gevraagd wordt?", vraagt Pasveer zich daarna hardop af. Zónder Henderson is Ajax een stuk slechter af, bezweert de keeper: "Haal hem weg en er valt veel meer weg. Dat hebben we met Dusan Tadic ook gemerkt", verwijst Pasveer naar het vertrek van de Servische oud-aanvoerder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mika Godts geeft zeer duidelijk signaal af aan Alex Kroes: 'Als ik op de bank beland...'

Mika Godts reageert op de vraag of Ajax deze winter een extra linksbuiten aan moet trekken.