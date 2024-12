Hans Kraay speculeert live op tv over zelfmoord: ‘Hij gaat eraan, hij gaat springen’

Een opmerkelijk moment zaterdagavond bij ESPN. Hans Kraay junior insinueerde dat Pep Guardiola een zelfmoordwens heeft en werd vervolgens meteen tot de orde geroepen tot collega Vincent Schildkamp.

Kraay junior en Schildkamp blikken zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel van Feyenoord met Fortuna Sittard (20.00 uur) nog even terug op het Champions League-spektakel van afgelopen dinsdag tegen Manchester City (3-3). Feyenoord maakte toen in het laatste kwartier een 3-0 achterstand ongedaan op bezoek bij City.

City-trainer Guardiola had het zwaar met het puntverlies van zijn ploeg en verscheen na afloop toegetakeld bij de persconferentie. De Spaanse oefenmeester had een schram van zijn neus tot tussen zijn ogen en zei dat hij zichzelf wilde verwonden. Een dag later publiceerde Guardiola een statement waarmee hij zich excuseerde voor die woorden.

“Ze gaan er allemaal aan, die trainers”, zegt Kraay junior vanuit De Kuip. “Als je wint is het een superleuk vak. Als je verliest, dan is het een vak om wakker van te liggen. Zelfs Pep Guardiola gaat eraan. Ik heb zelfs begrepen dat hij een optie heeft genomen op die kamer van Herman Brood, dat die ook gaat springen.”

Brood was een Nederlandse kunstschilder, pianist, acteur en auteur die in 2001 zelfmoord pleegde, door van het dak van het Amsterdamse Hilton te springen. Schildkamp heeft meteen door dat de opmerking van Kraay junior te ver gaat en roept de presentator, zichtbaar vol ongemak, tot de orde: “Nou, voorzichtig met dit soort dingen…”

